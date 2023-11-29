У Польщі українці через необережний дрифт на автомобілі злетіли у річку (фото)
За інформацією польських ЗМІ, водій та пасажирка автомобіля встигли вибратися до приїзду рятувальників. За створення загрози життю людини водію загрожує до 3 років ув'язнення.
У польському Вроцлаві двоє українців на автомобілі BMW під час дрифту злетіли у річку Одра з набережної Янувек. Про це пише Gazeta Wrocławska.
Аварія сталася ввечері 28 листопада. Відомо, що в автомобілі перебувало двоє осіб – чоловік та жінка. На місце приїхали пожежні бригади, правоохоронці та Служба порятунку на воді.
На момент приїзду допомоги транспортний засіб затонув, втім українці змогли самостійно вибратися з автівки.
Як повідомляють журналісти, декілька молодих людей вирішили подрифтувати на бетонному майданчику, який був покритий льодом. Втім в один момент автівка злетіла у річку з високого причалу.
Зазначається, що в останній момент водій та пасажирка автомобіля змогли виштовхати заднє скло та вибратися. Зокрема, на місці де потонув автомобіль глибина річки сягає близько 10 метрів.
Внаслідок аварії українці не були травмовані та не потребували медичної допомоги. Служби, що приїхали на місце події, вияснили, що в автомобілі окрім двох українців більше нікого не було, відтак автівку не стали витягувати із річки.
Також видання пише, що набережна Янувек є популярним місцем серед людей, які хочуть подрифтувати. Однак ця дорога не є загального користування, тому правоохоронці не можуть оштрафувати водія. Попри це, через створення загрози життю людини справу розглядатимуть у суді. Водію автомобіля BMW за скоєне загрожує до 3 років ув’язнення.
Нагадаємо, 19 листопада у Польщі в аварію потрапив автобус, у якому українці їхали до кордону. За попередньою інформацією водій заснув за кермом. Внаслідок ДТП загинули двоє жінок та дівчинка 6 років. Також було травмовано ще одну жінку та 3-річну дитину.
Також 23 листопада повідомлялося, що український кухар у Польщі вбив дружину та двох доньок. Живим залишився лише син жінки від першого шлюбу. За скоєне чоловіку загрожує довічне ув’язнення.