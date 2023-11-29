У Польщі українці через необережний дрифт на автомобілі злетіли у річку (фото)

За інформацією польських ЗМІ, водій та пасажирка автомобіля встигли вибратися до приїзду рятувальників. За створення загрози життю людини водію загрожує до 3 років ув'язнення.

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У польському Вроцлаві двоє українців на автомобілі BMW під час дрифту злетіли у річку Одра з набережної Янувек. Про це пише Gazeta Wrocławska.

Аварія сталася ввечері 28 листопада. Відомо, що в автомобілі перебувало двоє осіб – чоловік та жінка. На місце приїхали пожежні бригади, правоохоронці та Служба порятунку на воді.

На момент приїзду допомоги транспортний засіб затонув, втім українці змогли самостійно вибратися з автівки.

Як повідомляють журналісти, декілька молодих людей вирішили подрифтувати на бетонному майданчику, який був покритий льодом. Втім в один момент автівка злетіла у річку з високого причалу.

Зазначається, що в останній момент водій та пасажирка автомобіля змогли виштовхати заднє скло та вибратися. Зокрема, на місці де потонув автомобіль глибина річки сягає близько 10 метрів.

Фото: Gazeta Wrocławska Фото: Gazeta Wrocławska Фото: Gazeta Wrocławska Фото: Gazeta Wrocławska

Внаслідок аварії українці не були травмовані та не потребували медичної допомоги. Служби, що приїхали на місце події, вияснили, що в автомобілі окрім двох українців більше нікого не було, відтак автівку не стали витягувати із річки.

Також видання пише, що набережна Янувек є популярним місцем серед людей, які хочуть подрифтувати. Однак ця дорога не є загального користування, тому правоохоронці не можуть оштрафувати водія. Попри це, через створення загрози життю людини справу розглядатимуть у суді. Водію автомобіля BMW за скоєне загрожує до 3 років ув’язнення.

Нагадаємо, 19 листопада у Польщі в аварію потрапив автобус, у якому українці їхали до кордону. За попередньою інформацією водій заснув за кермом. Внаслідок ДТП загинули двоє жінок та дівчинка 6 років. Також було травмовано ще одну жінку та 3-річну дитину.

Також 23 листопада повідомлялося, що український кухар у Польщі вбив дружину та двох доньок. Живим залишився лише син жінки від першого шлюбу. За скоєне чоловіку загрожує довічне ув’язнення.