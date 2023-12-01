Авиакатастрофа в Нигерии: разбился вертолет Ми-35 российского производства (фото)

По данным журналистов, этот случай произошел спустя некоторое время после того, как вертолет Ми-35П поднялся в воздух для проведения операции в богатом нефтью штате Риверс.

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Вертолет ВВС Нигерии разбился вскоре после вылета из аэропорта города Порт-Харкорт в пятницу, 1 декабря, вместе с тем все пять членов экипажа выжили, у них лишь легкие повреждения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря ВВС.

Инцидент произошел спустя некоторое время после того, как вертолет Ми-35П поднялся в воздух для проведения операции в богатом нефтью штате Риверс, где в то же время распространено безудержное воровство нефти, сообщил представитель ВВС Эдвард Габквет.

Место крушения вертолета в Нигерии

По его словам, члены экипажа проходят лечение в городском медицинском центре ВВС.

Директор по связям с общественностью и информации ВВС Нигерии, коммодор авиации Эдвард Габквет отметил, что авиакатастрофа произошла утром 7:45 утра по местному времени.

"Начальник штаба авиации маршал Хасан Абубакар в настоящее время направляется в Порт-Харкорт, чтобы лично проверить ситуацию, а также позаботиться о благополучии экипажа и дать дальнейшие указания", — сказал он.

Портал Милитарный уточняет, что авиакатастрофа произошла в городе Порт-Харкорт, где базируются полученные от России ударные вертолеты Ми-35П.

Напомним, что 12 ноября американский военный самолет разбился над Средиземным морем. По информации американских военных, крушение произошло во время учений в восточной части Средиземного моря и не было связано с какой-либо вражеской активностью.

Также сообщалось, что тайна разбившегося самолета "20-летней давности" раскрыта. После того, как сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, они обнаружили основной корпус самолета, у которого не было двигателя, крыльев, дверей и сидений. Загадочные обломки самолета, которые нашли в канадской глуши, оставили следователей в недоумении.