Мужчине угрожают депортацией из Британии: 29 дней работал по 18 часов

Мигранту предоставили жилье в том же доме престарелых, где он и работал, а впоследствии низкую зарплату объяснили тем, что он вначале должен рассчитаться за долги.

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Выходец из Западной Африки Омар рассказал, что ему пригрозили депортацией после того, как заставили работать по 18 часов в сутки на протяжении 29 дней. Платили за это только 300 фунтов стерлингов (350 евро), тогда как получить он должен был тысячи. Об этом сообщает Yorkshire Live.

Выходец из Западной Африки получил предупреждение от мошеннического агентства после жалобы на эксплуатацию со стороны управляющих домом престарелых в английском графстве Йоркшире.

По словам мужчины, смены в заведении для людей старшего возраста иногда длились с 4 утра до 23 вечера. Он надеялся отправлять деньги своей семье. Агентство, которое оформило визу, пообещало зарплату в 25 000 фунтов стерлингов, Омар же в итоге получил только 300 фунтов за первый месяц.

Жилье предоставили в том же доме престарелых, а впоследствии сообщили, что нужно рассчитаться за долги.

"Агентство внезапно заявило, что мы задолжали им деньги на услуги адвоката, аренду, уборку и транспортные расходы. Когда я пожаловался, они пригрозили отозвать мою визу и отправить домой", — рассказал Омар.

По его словам, он доверился сомнительной организации потому, что нужно было выживать.

"Даже если бы мы зарабатывали всего несколько сотен фунтов в месяц, если бы отправляли домой 100 фунтов, их можно было бы умножить на 10. В моей родной стране дела обстоят плохо, поэтому люди, которые вынуждены ехать в Англию, будут бороться с насилием, болью и ничего не скажут, лишь потому что находятся в "лучшей стране", — объяснил он.

Чтобы попасть в Великобританию на работу он заплатил за оформление визы агентству по трудоустройству сумму, эквивалентную 10 тысячам фунтов стерлингов, тогда как в действительности эти услуги стоят 500-1500.

Сейчас после рейда полиции в помещении мошеннической организации жертва современного рабства находится в безопасном доме в южной части Йоркшира. Он занят волонтерской работой и посещает спортзал, который поддерживает Causeway.

Тысячи людей приезжают на работу в социальной индустрии Великобритании, но в итоге оказывается, что их труд эксплуатируют мошенники. Людей заставляют отрабатывать длительные смены за гроши и угрожают депортацией.

Напомним, что в Италии судят госслужащего, который требовал деньги у украинских беженцев.

Также сообщалось, что беженку из Украины силой выселили из квартиры ее экс-парня британца.