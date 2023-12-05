Пила и кусалась: беженку из Украины выселили из квартиры британца, покинувшего из-за нее семью

Мужчина обвинил украинку в жестокости. К тому же она якобы ревновала его к детям.

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Украинскую беженку, которая завела роман с женатым отцом двоих детей Тони Гарнеттом, со скандалом выселили из его квартиры в Великобритании. 23-летняя София Каркадим отчаянно сопротивлялась и даже укусила за палец одного из полицейских, прибывших на место происшествия, а теперь она предстала перед судом Брэдфорда. Об истории женщины рассказало издание Daily Star.

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София закрутила роман с 30-летним Тони после того, как он согласился приютить ее в своем доме как беженку после начала полномасштабного вторжения России в Украину. К тому времени мужчина уже 10 лет как был счастливо женат на своей партнерше Лорне Гарретт, которая родила ему двух прекрасных дочерей.

Сообщается, что влюбленные Тони и София начали жить вместе на съемной квартире. Но идиллия длилась не долго. Тони обвинил женщину в жестокости и употреблении алкоголя. К тому же она якобы ревновала его к детям.

Суд установил, что 29 мая 2023 года София сидела в квартире британца и отказывалась покидать помещение. По словам прокурора Шабины Тадж, полиция прибыла на место происшествия около 17:00 после звонка от соседей, пожаловавшихся на страшный шум в доме.

23-летняя беженка из Украины София Каркадим Фото: Instagram

Украинка объяснила, что в тот день была крайне расстроена из-за гибели своего друга на войне. Отмечается, что она пила алкоголь, когда в квартиру за своими вещами приехал Тони. Мужчина попросил полицейских выселить Софию из квартиры, но женщина категорически отказывалась уходить.

Через час тщетных уговоров полицейский Эндрю Джординсон надел на нее наручники, но Софии как-то удалось высвободиться. Поэтому правоохранителям ничего больше не оставалось, как силой скрутить ей руки за спину и вынести из квартиры.

"Ответчица укусила мою руку между большим пальцем и пальцем правой руки. Тогда я закричал от боли и толкнул эту женщину на пол, чтобы она не укусила снова", — вспоминает Джординсон.

Сейчас София живет в Украине, но специально приехала в Брэдфорд для участия в судебных слушаниях. Женщина признала себя виновной, ее обязали выплатить бывшему бойфренду 150 фунтов стерлингов компенсации (почти 7 тыс. грн).

Известно, что она планирует "как можно быстрее" вернуться домой.

23-летняя беженка из Украины София Каркадим Фото: Instagram

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