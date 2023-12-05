Чоловікові погрожують депортацією з Британії: 29 днів працював по 18 годин

Мігранту надали житло в тому ж будинку для літніх людей, де він і працював, а згодом низьку зарплату пояснили тим, що він спочатку має розрахуватися за борги.

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Виходець із Західної Африки Омар розповів, що йому пригрозили депортацією після того, як змусили працювати по 18 годин на добу протягом 29 днів. Платили за це лише 300 фунтів стерлінгів (350 євро), тоді як отримати він мав тисячі. Про це повідомляє Yorkshire Live.

Виходець із Західної Африки отримав попередження від шахрайського агентства після скарги на експлуатацію з боку керівників будинку для людей похилого віку в англійському графстві Йоркширі.

За словами чоловіка, зміни в закладі для людей старшого віку іноді тривали з 4 ранку до 23 вечора. Він сподівався надсилати гроші своїй родині. Агентство, яке оформило візу, пообіцяло зарплату у 25 000 фунтів стерлінгів, Омар же в підсумку отримав тільки 300 фунтів за перший місяць.

Житло надали в тому ж будинку для літніх людей, а згодом повідомили, що потрібно розрахуватися за борги.

"Агентство раптово заявило, що ми заборгували їм гроші на послуги адвоката, оренду, прибирання і транспортні витрати. Коли я поскаржився, вони пригрозили відкликати мою візу і відправити додому", — розповів Омар.

За його словами, він довірився сумнівній організації тому, що потрібно було виживати.

"Навіть якби ми заробляли всього кілька сотень фунтів на місяць, якби відправляли додому 100 фунтів, їх можна було б помножити на 10. У моїй рідній країні справи йдуть погано, тому люди, які змушені їхати в Англію, боротимуться з насильством, болем і нічого не скажуть, лише тому, що перебувають у "кращій країні", — пояснив він.

Щоб потрапити до Великої Британії на роботу, він заплатив за оформлення візи агентству з працевлаштування суму, еквівалентну 10 тисячам фунтів стерлінгів, тоді як насправді ці послуги коштують 500-1500.

Наразі після рейду поліції в приміщенні шахрайської організації жертва сучасного рабства перебуває в безпечному будинку в південній частині Йоркшира. Він зайнятий волонтерською роботою і відвідує спортзал, який підтримує Causeway.

Тисячі людей приїжджають на роботу в соціальній індустрії Великої Британії, але в підсумку виявляється, що їхню працю експлуатують шахраї. Людей змушують відпрацьовувати тривалі зміни за копійки й погрожують депортацією.

Нагадаємо, що в Італії судять держслужбовця, який вимагав гроші в українських біженців.

Також повідомлялося, що біженку з України силоміць виселили з квартири її бойфренда британця.