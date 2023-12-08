В США готовы ограничить предоставление убежища мигрантам и пойти на компромисс по Украине, — СМИ

Белый дом и Конгресс США пытаются достичь компромисса. У них есть неделя до рождественских каникул, чтобы решить вопрос нелегальной иммиграции и помощи Украине и Израилю.

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Белый дом готов принять новые ограничения по предоставлению убежища мигрантам в стране и внести изменения в процесс депортации, чтобы обеспечить новую помощь для Украины и Израиля в законопроекте о дополнительном финансировании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Белый дом и Конгресс США пытаются достичь компромисса, который предусматривал бы предоставление военной помощи Украине и Израилю, одновременно препятствуя нелегальной иммиграции через границу США и Мексики.

В издании напоминают, что для принятия этого решения остается всего неделя. Затем законодатели разъедутся на рождественские каникулы.

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"Республиканцы отказались одобрить увеличение финансирования Украины без дополнительных мер по сокращению рекордного количества мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США, что привело к сложным переговорам, которые объединяли во многом несвязанные вопросы", — говорится в издании.

Президент Джо Байден заявил, что он готов пойти на значительные уступки по безопасности границы, поскольку республиканцы в Сенате отклонили пакет помощи Демократической партии с финансированием границ в размере 20 миллиардов долларов.

Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил агентству Reuters, что Белый дом рассматривает тему повышения стандартов для первичной проверки убежища.

По информации СМИ, администрация Байдена также рассмотрит определенную форму положения о "безопасной третьей стране", которая будет отказывать в предоставлении убежища мигрантам, которые направляются в США через другие страны.

Другим возможным пунктом договоренности может быть расширение процесса быстрой депортации.

"Двухпартийная группа сенаторов, которые пытаются достичь соглашения, также обсуждают количественное ограничение запросов на предоставление убежища. В то же время Байден не высказался по этому вопросу", — говорится в сообщении.

Сенатор-демократ Крис Кунс заявил, что разрыв между его партией и республиканцами все еще "упрямо велик", но он остается оптимистом по этому вопросу.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер раскритиковала республиканцев во время пресс-брифинга.

"Они играют с нашей национальной безопасностью. История не простит им", — сказала она.

Сенатор-республиканец Том Тиллис, член двухпартийной группы, которая пытается достичь компромисса по безопасности границы, заявил журналистам в среду, что любое предложение должно будет сократить нелегальную иммиграцию по крайней мере вдвое, и что он не знает, удастся ли достичь соглашения до Рождества.

"У нас еще много работы, — сказал он.

Напомним, президент США Джо Байден выступил перед процедурным голосованием в Сенате по его плану национальной безопасности 6 декабря и призвал Конгресс передать помощь Украине.

Несколько недель назад конгрессмены-республиканцы настаивали на изменении миграционной политики в обмен на поддержку финансирования Украины и Израиля, уверяя, по словам Politico, что поддерживают их.

6 декабря законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине в сфере безопасности, был заблокирован в Сенате США.