Стрельба в брянской школе: полиция обвиняет сотрудников учебного заведения, — росСМИ

Российские журналисты сообщают, что правоохранители открыли уголовное производство на сотрудников школы — обвиняют в халатности.

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Российская полиция обвиняет в халатности сотрудников брянской школы, в которой устроила стрельбу 14-летняя девочка. Об этом сообщает российское издание "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру.

Отмечается, что во время проверки прокуроры обнаружили, что со входа школы был убран металлоискатель, который ранее там стоял. Поэтому по мнению российских правоохранителей, в учебном заведении не контролировали то, проносят ли в школу запрещенные предметы.

Сообщается, что именно поэтому девушка смогла пронести с собой огнестрельное оружие.

Стрельба в брянской школе: что известно

Российские СМИ сообщали, что инцидент произошел 7 декабря в гимназии №5. 14-летняя девушка пришла в школу с ружьем, которое украла у отца вместе с охотничьим ножом.

Во время одного из уроков девушка открыла стрельбу, после чего она покончила с собой. Известно, что ранения получили 5 детей, а еще один ребенок погиб.

По информации российских Telegram-каналов, учебное заведение было под охраной "Агентство Экскалибур". За свои услуги они брали 100 тысяч рублей в месяц, однако последний договор с компанией закончился 30 ноября.

Сообщалось, что компания отказалась отвечать журналистам, продлило ли учебное заведение договор с ними. Также руководитель одной из охранных компаний рассказывал российским СМИ, что в школе не было средств слежения и исправных рамок-металлоискателей.

Напомним, в США во время празднования Хэллоуина в двух городах произошла массовая стрельба. Сообщалось, что в результате инцидента были ранены 19 человек, еще двое подростков были убиты.

Также 30 ноября иностранные СМИ сообщали, что в Израиле террористы обстреляли людей на остановке. Семь человек были госпитализированы, еще два человека — погибли.