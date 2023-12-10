Туристка подверглась смертельному нападению акулы на следующий день после свадьбы (фото)

Оператор водного мотоцикла, который в то время был на пляже, рассказал, что видел 4-метровую акулу, которая тугняла доску для гребли под водой.

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Вблизи пятизвездочного курорта на Багамах акула убила 44-летнюю женщину на следующий день после свадьбы туристки. Об этом сообщило издание The Telegraph.

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Она решила вместе со своим мужем покататься вблизи отеля Sandals Royal Bahamian на острове Нью-Провиденс. Нападение произошло в понедельник. Пара поженилась буквально накануне.

Оператор водного мотоцикла, который в то время был на пляже, сказал, что видел акулу. Ее размеры могли составлять примерно в четыре метра. По его словам, хищник тянул доску для гребли под водой.

"Когда я увидел, что на доске стоит только парень, я сказал сам себе, что она, наверное, упала. Тогда вы действительно могли услышать слабые крики, когда он кричал о помощи", — рассказал оператор водного мотоцикла.

Отмечается, что молодожены накануне были на пляже. Они были постоянно вместе, смеялись и разговаривали.

"Они только вчера поженились", — сообщили очевидцы.

Спасатель стал свидетелем нападения и отправился на спасательной лодке, чтобы достать американку и ее мужа. По словам свидетелей, на доске для гребли была кровь, а акула плавала вокруг нее.

Фото: Reuters

"Пострадавшей сделали сердечно-легочную реанимацию, однако она получила серьезные травмы правой стороны тела, включая область правого бедра, а также правой верхней конечности", — сказала сержант Дезире Фергюсон из Королевской полиции Багамских островов.

Отель Sandals Royal Bahamian отреагировал на трагедию. В сообщении отметили, что происшествие произошло вдали от пляжа.

"Мы глубоко опечалены трагической смертью гостя во время катания на доске почти в миле от берега", — говорится в заявлении.

Напомним, в сентябре на популярном курорте в Египте акула напала на туристку. Девушка купалась в воде, когда на нее напала акула. В результате атаки она потеряла руку. Девушка плавала и заметила акулу, но вовремя на нее не среагировала, потому что, по свидетельствам очевидцев, перепутала ее с тунцом.