Туристка зазнала смертельного нападу акули на наступний день після весілля (фото)

Оператор водного мотоцикла, який у той час був на пляжі, розповів, що бачив 4-метрову акулу, яка тугняла дошку для веслування під водою.

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Поблизу п'ятизіркового курорту на Багамах акула вбила 44-річну жінку на наступний день після весілля туристки. Про це повідомило видання The Telegraph.

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Вона вирішила разом зі своїм чоловіком покататися поблизу готелю Sandals Royal Bahamian на острові Нью-Провіденс. Напад відбувся в понеділок. Пара одружилася буквально напередодні.

Оператор водного мотоцикла, який у той час був на пляжі, сказав, що бачив акулу. Її розміри могли становити приблизно у чотири метри. З його слів, хижак тягнув дошку для веслування під водою.

"Коли я побачив, що на дошці стоїть лише хлопець, я сказав сам собі, що вона, напевно, впала. Тоді ви дійсно могли почути слабкі крики, коли він кричав про допомогу", — розповів оператор водного мотоцикла.

Зазначається, що молодята напередодні були на пляжі. Вони були постійно разом, сміялися і розмовляли.

"Вони тільки вчора одружилися", – повідомили очевидці.

Рятувальник став свідком нападу та вирушив на рятувальному човні, щоб дістати американку та її чоловіка. За словами свідків, на дошці для веслування була кров, а акула плавала навколо неї.

Фото: Reuters

"Постраждалій зробили серцево-легеневу реанімацію, однак вона отримала серйозні травми правого боку тіла, включно з областю правого стегна, а також правої верхньої кінцівки", — сказала сержант Дезіре Фергюсон з Королівської поліції Багамських островів.

Готель Sandals Royal Bahamian відреагував на трагедію. У повідомленні зазначили, що подія відбулася далеко від пляжу.

"Ми глибоко засмучені трагічною смертю гостя під час катання на дошці майже за милю від берега", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у вересні на популярному курорті в Єгипті акула напала на туристку. Дівчина купалася у воді, коли на неї напала акула. Внаслідок атаки вона втратила руку. Дівчина плавала і помітила акулу, але вчасно на неї не зреагувала, бо, за свідченнями очевидців, переплутала її з тунцем.