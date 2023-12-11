"На хранение": у лишенных права на выезд россиян будут забирать паспорта

Согласно документу, чтобы вернуть изъятые паспорта, военнослужащие будут обязаны предоставить военный билет, в котором есть отметка об окончании прохождения службы.

Related video

Министерство внутренних и иностранных дел, Федеральная служба безопасности, а также другие органы государственной власти Российской Федерации будут изымать загранпаспорта у граждан, к которым введены ограничения на выезд из страны. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, вступило в силу в понедельник, 11 декабря.

Согласно документу, россияне будут обязаны сдать "на хранение" загранпаспорт в течение 5 дней с момента, как до их сведения доведено решение о запрете на выезд.

Такой запрет, согласно закону 114-ФЗ, может вводиться в отношении людей, которые:

имеют доступ к гостайне и "сведениям особой важности";

при направлении на военную службу;

при службе в ФСБ;

если гражданин является подозреваемым/обвиняемым по уголовному делу;

осужденным лицам;

если гражданин не выполняет наложенные судом обязательства, в частности по выплате долга;

лица, признанные банкротами;

граждане, которые сообщили ложные сведения при оформлении загранпаспорта.

Кроме того, как отмечают в российском медиа The Moscow Times, согласно поправкам, действующим с апреля, выезд закрывается и для тех, кто получил повестку в военкомат.

"Призванные на военную службу должны сдать документы в госорган, выдавший паспорт, по месту жительства", — говорится в сообщении.

При этом передача на хранение паспорта оформляется актом "приема–передачи", один экземпляр которого выдается владельцу документа.

"Возврат паспорта его владельцу осуществляется после окончания срока временного ограничения права гражданина Российской Федерации на выезд из РФ или окончания срока действия паспорта, переданного на хранение", — говорится в постановлении.

В документе отмечается, чтобы вернуть изъятые паспорта, военнослужащие будут обязаны предоставить военный билет, в котором есть отметка об окончании прохождения службы.

Напомним, 4 декабря сообщалось, что россиянка застряла в аэропорту Варшавы. Ей не позволяют выйти из зала ожидания и улететь в любую другую страну. Она обращалась в посольство, но там ей лишь ответили, что это "частая ситуация".