"На зберігання": в позбавлених права на виїзд росіян будуть забирати паспорти
Згідно із документом, аби повернути вилучені паспорти, військовослужбовці будуть зобов'язані надати військовий квиток, в якому є відмітка про закінчення проходження служби.
Міністерство внутрішніх та закордонних справ, Федеральна служба безпеки, а також інші органи державної влади Російської Федерації вилучатимуть закордонні паспорти у громадян, до яких запроваджено обмеження на виїзд із країни. Відповідна постанова, підписана прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним, набула чинності у понеділок, 11 грудня.
Згідно з документом, росіяни будуть зобов'язані здати "на зберігання" закордонний паспорт протягом 5 днів з моменту, як до їхнього відома доведено рішення про заборону на виїзд.
Така заборона, згідно із законом 114-ФЗ, може вводитися щодо людей, які:
- мають доступ до держтаємниці та "відомості особливої важливості";
- під час направлення на військову службу;
- під час служби у ФСБ;
- якщо громадянин є підозрюваним/обвинуваченим у кримінальній справі;
- засудженим особам;
- якщо громадянин не виконує накладені судом зобов'язання, зокрема щодо виплати боргу;
- особи, визнані банкрутами;
- громадяни, які повідомили неправдиві відомості під час оформлення закордонного паспорта.
Крім того, як наголошують у російському медіа The Moscow Times, згідно з поправками, що діють з квітня, виїзд закривається й для тих, хто отримав повістку до військкомату.
"Призвані на військову службу мають здати документи до держоргану, що видав паспорт, за місцем проживання", — йдеться у повідомленні.
Водночас передавання на зберігання паспорта оформляється актом "приймання–передачі", один екземпляр якого видається власнику документа.
"Повернення паспорта його власнику здійснюється після закінчення терміну тимчасового обмеження права громадянина Російської Федерації на виїзд з РФ або закінчення терміну дії паспорта, переданого на зберігання", — йдеться у постанові.
В документі зазначається, щоб повернути вилучені паспорти, військовослужбовці будуть зобов'язані надати військовий квиток, в якому є відмітка про закінчення проходження служби.
Нагадаємо, 4 грудня повідомлялося, що росіянка застрягла в аеропорту Варшави. Їй не дозволяють вийти із зали очікування та полетіти в будь-яку іншу країну. Вона зверталась у посольство, але там їй лиш відповіли, що це "часта ситуація".