Палата представителей США запретила импорт урана из РФ, — СМИ

По словам экспертов, такой запрет может повлиять на цену обогащенного урана, ведь российский импорт занимал большую долю в рынке.

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Палата представителей Конгресса Соединенных Штатах Америки проголосовала за запрет ввоза обогащенного урана из России, который используют в ядерной энергетике. Об этом пишет Bloomberg.

В случае одобрения законопроекта Сенатом США и Джо Байденом, запрет будет действовать уже через 90 дней после принятия закона. Однако отмечается, что разрешается временное исключение до 2028 года.

Издание пишет, что в прошлом году больше всего урана в США было импортировано именно из России. В частности, речь идет о четверти урана, который используется для производства ядерного топлива 90 реакторов.

Кроме того, РФ является единственным источником высокообогащенного урана Haleu, который необходим для современных реакторов нового поколения, которые сейчас разрабатываются.

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Предполагается, что будет действовать запрет до 2040 года. Впрочем возможны определенные исключения, если США не найдет новых поставщиков, или же импорт российского обогащенного урана признают соответствующим национальным интересам.

Как рассказал президент компании, которая занимается исследованием рынка ядерного топлива Джонатан Хинзе, правительство США может признать, что альтернативы нет. В частности, он не знает, за счет чего можно было бы покрыть такие объемы российского урана. Также Хинзе пояснил, что в ответ на законопроект Россия может односторонне запретить экспорт.

По предварительным подсчетам такое решение Конгресса США может увеличить стоимость ядерного топлива на 13% или даже 20%.

Напомним, по информации журналистов российский завод ядерного оружия продает в Швецию изотопы. Поставляют их компании, которые связаны с российской разведкой.

Также в конце ноября в "Энергоатоме" сообщали, что уран для украинских атомных электростанций будет поставлять британская компания. По словам украинского министра энергетики, это должно стать очередным шагом, чтобы вытеснить РФ с мирового рынка в атомной отрасли.