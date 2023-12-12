Палата представників США заборонила імпорт урану з РФ, — ЗМІ

За словами експертів, така заборона може вплинути на ціну збагаченого урану, адже російський імпорт займав велику частку у ринку.

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Палата представників Конгресу Сполучених Штатах Америки проголосувала за заборону ввезення збагаченого урану з Росії, який використовують у ядерній енергетиці. Про це пише Bloomberg.

У разі схвалення законопроєкту Сенатом США та Джо Байденом, заборона діятиме вже через 90 днів після ухвалення закону. Однак зазначається, що дозволяється тимчасове виключення до 2028 року.

Видання пише, що минулого року найбільше урану в США було імпортовано саме з Росії. Зокрема, йдеться про чверть урану, який використовується для виробництва ядерного палива 90 реакторів.

Окрім того, РФ є єдиним джерелом високозбагаченого урану Haleu, який необхідний для сучасних реакторів нового покоління, що зараз розробляються.

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Передбачається, що діятиме заборона до 2040 року. Втім можливі певні винятки, якщо США не знайде нових постачальників, або ж імпорт російського збагаченого урану визнають таким, що відповідає національним інтересам.

Як розповів президент компанії, яка займається дослідженням ринку ядерного палива Джонатан Хінзе, уряд США може визнати, що альтернативи немає. Зокрема, він не знає, за рахунок чого можна було б покрити такі обсяги російського урану. Також Хінзе пояснив, що у відповідь на законопроєкт Росія може односторонньо заборонити експорт.

За попередніми підрахунками таке рішення Конгресу США може збільшити вартість ядерного палива на 13% або ж навіть 20%.

Нагадаємо, за інформацією журналістів російський завод ядерної зброї продає до Швеції ізотопи. Постачають їх компанії, які пов’язані із російською розвідкою.

Також наприкінці листопада в "Енергоатомі" повідомляли, що уран для українських атомних електростанцій постачатиме британська компанія. За словами українського міністра енергетики, це має стати черговим кроком, аби витіснити РФ зі світового ринку в атомній галузі.