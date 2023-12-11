Російський завод ядерної зброї продає ізотопи до Швеції, — розслідування

Журналісти повідомляють, що товар імпортують до країни компанії, які пов'язані із сімейною парою, яких підозрюють у шпигунстві для Росії.

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Російський завод ядерної зброї "Комбінат "Електрохімприлад" постачає Швеції ізотопи. Поставки відбуваються через компанії, які пов’язані із російською розвідкою. Про це пише російський проєкт "Центр "Досьє" з посиланням на розслідування Expressen.

Зазначається, що на сьогодні Росія займає половину ринку з постачання збагаченого урану, особливо після катастрофи на АЕС Фукусіми. Зокрема, коли західні країни почали відмовлятися від виробництва радіоактивного палива, Росія навпаки вирішила зайняти цю нішу.

Попри санкції, які ЄС наклав на Росію, вони не торкнулися ядерної галузі. Зазначається, що відмовитися від ядерного атома Євросоюз не може через брак постачальників. Так, лише минулого року експорт російського "Росатома" зріс на 15-20%.

Попри це, журналісти виявили, що вже 9 років російські ізотопи постачаються до Швеції через компанії, пов’язані із російською розвідкою.

Посилаючись на дані російської митниці журналісти повідомляють, що ізотопи потрапляють до Швеції через експедиторські компанії Vealog AB і BDP-International AB, які пов’язані із Сергієм Скворцовим та Оленою Кульковою. Зокрема, це сімейна пара росіян зі Швеції, яку звинувачують у шпигунстві та постачання техніки для оборонної промисловості РФ.

Засновником компанії є громадянин Молдови та Швеції В'ячеслав Кайзін. Його теж підозрювали у шпигунстві, однак пізніше надали статус свідка.

Зокрема, експортовані до Швеції ізотопи випустив російський "Електрохімприлад", який входить до "Росатома" та виготовляє ядерні боєголовки.

Ізотопи, які з 2018 року замовляла компанія Vealog AB, постачали на домашню адресу власника компанії – на житлову віллу неподалік Стокгольма. Тим часом засновник компанії у розмові з журналістами заперечив цю інформацію та зазначив, що не замовляв нічого у російському комбінаті "Електрохімприлад".

Вілла В'ячеслава Кайзіна Фото: Досье Вілла В'ячеслава Кайзіна Фото: Досье

Окрім того, журналісти вияснили, що на домашню адресу Кайзіна також постачали ізотопи, які замовляла компанія Neonest AB. Власником компанії є росіянин зі шведським паспортом Петро Васильєв.

Зазначається, що ця компанія відкрито продає ізотопи через свій сайт, однак без вказування виробника. У розмові із журналістами чоловік підтвердив, що закуповує ізотопи у російського комбінату та його клієнти знають, хто їх виробляє.

Також він сказав, що не був обізнаний у тому, що завод виготовляє також ядерну зброю, та підтвердив співпрацю із компаніями Vealog AB і BDP-International AB.

Як встановили журналісти, експортовані компанією Neonest AB ізотопи купували, зокрема, Лабораторія Ангстрема і Каролінський медичний інститут. Вони замовили партію товару у 2018 році.

Загалом компанія постачає російські ізотопи ще з 2012 року та за цей час переправила понад 50 партій. Журналісти кажуть, що до 2019 року вона не була пов’язана із адресою Кайзіна, однак сліди російської розвідки є тривожним сигналом.

Зазначається, атомна енергетика може стати новим важелем тиску на ЄС, адже АЕС Болгарії, Чехії, Фінляндії, Угорщини та Словаччини використовують реактори, які працюють на російському урані.

Власне, відмова від російського урану може залишити без електроенергії не одну країну, тому відмовитися від такого імпорту складніше, ніж від нафти та газу.

Нагадаємо, у листопаді в РФ заявили, що мають унікальну ядерну зброю. За словами секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, йдеться про гіперзвукову зброю, яка начебто гарантує безпеку на десятиліття.