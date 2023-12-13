"Спросите Яхью Синвара": Посол Израиля в ООН обнародовал номер телефона лидера ХАМАС (видео)

Дипломат призвал звонить лидеру ХАМАС и настаивать, чтобы он прекратил войну.

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Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан обнародовал номер телефона главы ХАМАС. На своей странице в Twitter дипломат опубликовал видео, на котором он на заседании организации демонстративно поднял плакат с номером телефона центрального офиса радикального движения ХАМАС.

"Для прекращения огня наберите: +970599373765. Спросите Яхью Синвара", — написано на поднятом плакате, на котором изображено лицо лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

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Войска Израиля начали закачивать морскую воду в туннели ХАМАСа в секторе Газа, — WSJ

После этого посол Израиля заявил, что к прекращению огня сможет привести решение ХАМАС сложить оружие.

Так, 13 декабря Генеральная ассамблея ООН проголосовала за резолюцию Египта и Мавритании с требованием о немедленном прекращении огня в секторе Газа. За резолюцию проголосовали 153 страны, 10 выступили против, 23 воздержались.

Против резолюции выступили США, Израиль, Чехия, Австрия, Гватемала, Либерия, Науру, Микронезия, Парагвай и Папуа — Новая Гвинея.

Напомним, что в Минобороны Израиля 11 декабря заявили, что за последние дни израильским войскам сдались сотни боевиков ХАМАС. Среди них и боевики, которые участвовали в нападении на израильские поселения 7 октября.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ начал спецоперацию в Газе с целью обезвреживания террористов. В конце ноября израильское командование заявило, что удалось достичь многих целей: ликвидировали боевиков, уничтожить склады боеприпасов, разоблачить тайники, склады, туннели.