"Ужасный диктатор": возможный премьер Нидерландов резко высказался о Путине

По словам Герта Вилдерса, он не поддерживает оказание военной помощи Украине, пока Нидерланды "не могут защитить свою страну".

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Лидер "Партии свободы" Герт Вилдерс, кандидат на пост премьер-министра Нидерландов, охарактеризовал главу Российского государства Владимира Путина как диктатора. Об этом заявил Вилдерс, передает Bloomberg.

"Путин — ужасный диктатор", — сказал Вилдерс.

При этом Вилдерс заявил, что не следует оказывать военную поддержку Украине, пока "мы не в состоянии защитить свою страну".

Выборы в Нидерландах

В конце ноября в Нидерландах прошли парламентские выборы. По их итогам наибольшее количество мест в парламенте получила ультраправая "Партия свободы" во главе с Гертом Вилдерсом. Он выступает против миграции и хочет прекратить оказывать Украине военную помощь. Кроме того, он известен своими радикальными антиисламскими высказываниями, хотя еще до выборов Вилдерс заявил, что его давний план по "деисламизации" Нидерландов в настоящее время не является приоритетом.

Согласно официальным результатам, подтвержденным в пятницу, 1 декабря, партия Вилдерса получила 37 мест в 150-местной нижней палате на выборах, одержав явную победу. Альянс левоцентристской Лейбористской партии и левых зеленых занял второе место с 25-ю местами, за ним следуют VVD с 24-ю и NSC с 20-ю местами. Гражданское движение фермеров получило семь мест.

Что известно про Герта Вилдерса

Герт Вилдерс — нидерландский политик. Он уже давно стал одним из самых известных политиков Нидерландов как внутри страны, так и за рубежом. Его пламенные речи, антииммигрантские и антиисламские высказывания, а так же тот факт, что вот уже почти 30 лет он красит волосы, заработали ему прозвище "голландского Трампа".

В своей предвыборной программе Вилдерс призвал провести референдум о выходе из ЕС и закрыть границы страны для беженцев. Кроме того, он заявлял о намерениях запретить Коран, мусульманские школы и мечети.

Что касается войны в Украине, то Вилдерс отказался присутствовать на выступлении Зеленского в Палате представителей Нидерландов, которое состоялось в мае этого года. Также он критиковал открытие рынка ЕС для украинских фермеров.

Кроме того, партия Вилдерса обещала своим избирателям прекратить поддержку Украины – как военную, так и политическую, и экономическую.

Напомним, в президентских выборах в Аргентине победил Хавьер Милей. 20 ноября его поздравил с этим в соцсети X (ранее — Twitter) президентУкраины Владимир Зеленский.