С Вилдерсом не хотят сотрудничать: ключевые партии Нидерландов отказались от коалиции

В Нидерландах откладывают коалиционные переговоры, поскольку две ключевые партии отказались.

Related video

Переговоры по формированию нового правительства в Нидерландах откладываются, поскольку с набравшей более всего голосов ультраправой партией Герта Вилдерса отказываются вступать в коалицию другие политические силы. Об этом пишет Associated Press.

По информации агентства, две ключевые политсилы — "Народная партия за свободу и демократию" и "Новый общественный договор" — отказываются формировать новое правительство.

Дилан Йешилгеза-Зегериуса, новый лидер Народной партии за свободу и демократию (VVD) уходящего премьер-министра Марка Рютте, заявила, что не присоединится к коалиции, возглавляемой Вилдерсом, но предложит ей поддержку в парламенте.

Питер Омцигт, лидер другого потенциального партнера по коалиции, "Нового общественного договора" (NSC), сказал переговорщику "Партии свободы" Рональду Пластерку, что он еще не готов обсуждать формирование коалиции с Вилдерсом.

Важно

Герт Вилдерс стремится стать премьером: что ожидать от крайне правого политика Нидерландам (инфографика)

Ранее лидер "Партии свободы" Герт Вилдерс допустил возможность формирования правительства меньшинства.

Ожидалось, по информации AP, что Рональд Пластерк, бывший правительственный министр от левоцентристской Лейбористской партии, представит свой доклад о возможных формированиях в начале следующей недели, перед дебатами 7 декабря в нижней палате парламента. Однако, как пишет агентство, в письме президенту нижней палаты Вере Бергкамп он сказал, что все-таки надеется сделать это.

Выборы в Нидерландах

В конце ноября в Нидерландах прошли парламентские выборы. По их итогам наибольшее количество мест в парламенте получила ультраправая "Партия свободы" во главе с Гертом Вилдерсом. Он выступает против миграции и хочет прекратить оказывать Украине военную помощь. Кроме того, он известен своими радикальными антиисламскими высказываниями, хотя еще до выборов Вилдерс заявил, что его давний план по "деисламизации" Нидерландов в настоящее время не является приоритетом.

Согласно официальным результатам, подтвержденным в пятницу, 1 декабря, партия Вилдерса получила 37 мест в 150-местной нижней палате на выборах, одержав явную победу. Альянс левоцентристской Лейбористской партии и левых зеленых занял второе место с 25-ю местами, за ним следуют VVD с 24-ю и NSC с 20-ю местами. Гражданское движение фермеров получило семь мест.

Важно

Против помощи Украине и расширения ЕС: на выборах в Нидерландах побеждают ультраправые

Напомним, в президентских выборах в Аргентине победил Хавьер Милей. 20 ноября его поздравил с этим в соцсети X (ранее — Twitter) президентУкраины Владимир Зеленский.