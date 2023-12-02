З Вілдерсом не хочуть співпрацювати: ключові партії Нідерландів відмовилися від коаліції

У Нідерландах відкладають коаліційні переговори, оскільки дві ключові партії відмовилися.

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Переговори щодо формування нового уряду в Нідерландах відкладаються, оскільки з ультраправою партією Герта Вілдерса, яка набрала найбільше голосів, відмовляються вступати в коаліцію інші політичні сили. Про це пише Associated Press.

За інформацією агентства, дві ключові політсили — "Народна партія за свободу і демократію" і "Новий суспільний договір" — відмовляються формувати новий уряд.

Ділан Єшільгоз-Зегеріус, новий лідер Народної партії за свободу і демократію (VVD) прем'єр-міністра Марка Рютте, який йде, заявила, що не приєднається до коаліції, очолюваної Вілдерсом, але запропонує їй підтримку в парламенті.

Пітер Омцігт, лідер іншого потенційного партнера по коаліції, партії "Новий суспільний договір" (NSC), сказав парламентеру "Партії свободи" Рональду Пластерку, що він ще не готовий обговорювати формування коаліції з Вілдерсом.

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Раніше лідер "Партії свободи" Герт Вілдерс допустив можливість формування уряду меншості.

Очікувалося, за інформацією AP, що Рональд Пластерк, колишній урядовий міністр від лівоцентристської Лейбористської партії, презентує свою доповідь про можливі формування на початку наступного тижня, перед дебатами 7 грудня в нижній палаті парламенту. Однак, як пише агентство, у листі президенту нижньої палати Вірі Бергкамп він сказав, що все-таки сподівається зробити це.

Вибори в Нідерландах

Наприкінці листопада в Нідерландах відбулися парламентські вибори. За їхніми підсумками найбільшу кількість місць у парламенті отримала ультраправа "Партія свободи" на чолі з Гертом Вілдерсом. Він виступає проти міграції і хоче припинити надавати Україні військову допомогу. Крім того, він відомий своїми радикальними антиісламськими висловлюваннями, хоча ще до виборів Вілдерс заявив, що його давній план із "деісламізації" Нідерландів наразі не є пріоритетом.

Згідно з офіційними результатами, підтвердженими в п'ятницю, 1 грудня, партія Вілдерса отримала 37 місць у 150-місцевій нижній палаті на виборах, здобувши явну перемогу. Альянс лівоцентристської Лейбористської партії і лівих зелених посів друге місце з 25-ма місцями, за ним ідуть VVD з 24-ма і NSC з 20-ма місцями. Громадянський рух фермерів отримав сім місць.

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