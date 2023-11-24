Герт Вилдерс стремится стать премьером: что ожидать от крайне правого политика Нидерландам (инфографика)

По мнению журналистов, победа крайне правого политика Герта Вилдерса на выборах в Нидерландах является предупредительным сигналом для основных партий по всей Европе в преддверии выборов в Европейский парламент.

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Герт Вилдерс, лидер крайне правой, антиисламской Партии свободы (PVV), пообещал попытаться стать премьер-министром Нидерландов и заявил, что выступает за референдум о членстве страны в ЕС после того, как его партия одержала неожиданную и решительную победу на всеобщих выборах 22 ноября. Об этом пишет The Guardian.

По информации издания, партия PVV, чей манифест включал призывы к запрету мечетей, Корана и ношения исламских платков в правительственных зданиях, получила 37 мест в 150-местном парламенте, что более чем вдвое превышает предыдущий показатель.

"Однако недовольство выборами, которое приветствовали другие европейские крайне правые партии и чьи отклики будут ощущаться по всей Европе, поставило Нидерланды перед сложными и потенциально длительными коалиционными переговорами", — замечает Guardian.

Вилдерс заявил, что PVV будет в следующем правительстве и что он будет работать с другими партиями над тем, что он назвал "новой политикой". Для этого ему придется сформировать коалицию с другими партиями, чтобы управлять страной при поддержке большинства в парламенте.

Дилан Йешилгез-Зегериус из VVD, партии уходящего премьера-консерватора Марка Рютте, заявила, что скептически относится к правительству, возглавляемому Вилдерсом.

"Я сказала, что не вижу, чтобы в этой стране был лидер, который не объединил бы весь голландский народ… но, прежде всего, я не вижу формирования большинства", — сказала она голландским СМИ.

И хотя коалиция PVV, VVD и партии NSC депутата-центриста Питера Омцигта в совокупности будет иметь 81 место, ни один из потенциальных партнеров не пожелает покинуть ЕС или нарушить конституционные гарантии Свободы религии. Европейские зеленые даже заявили в четверг, 23 ноября, что VVD следует исключить из Альянса либералов и демократов Европы (ALDE), если она присоединится к коалиции с PVV.

Фото: The Guardian

Вместе с тем Герт Вилдерс, как отмечают эксперты издания, уверен, что он делает все правильно.

"Мы делаем это для всех голландцев, которые голосовали за нас … которым надоело то, как обстоят дела в Нидерландах в последние годы, которые думают, что голландцы должны снова стать номером один — с более строгой иммиграционной политикой, большим количеством домов, с достойным здравоохранением, большим количеством денег в кошельках вместо того, чтобы выбрасывать миллиарды", — заявил Вилдерс.

Вилдерс недавно попытался смягчить свои более жесткие антиисламские высказывания, по-видимому, в надежде впервые войти в коалиционное правительство. Он признал, что существуют "более серьезные проблемы", чем сокращение числа беженцев, и сказал, что он мог бы "заморозить" некоторые из своих антимусульманских позиций.

Одним из первых по поводу выборов в Нидерландах высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который объявил, что результаты показали: "Ветер перемен уже здесь!". В то же время лидер французских крайне правых Марин Ле Пен заявила, что это подтверждает "растущую приверженность защите национальной идентичности".

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Как формируется правительство в Нидерландах

Хотя партия, получившая наибольшее количество мест, традиционно назначает следующего премьер-министра, это ни в коем случае не гарантируется. Рютте останется на посту смотрителя до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство, что может произойти не раньше следующей весны, замечает Guardian.

"Ожидается, что переговоры по коалиции займут несколько месяцев. Лидеры партий встретятся, чтобы выбрать информатора или исследователя – политического аутсайдера, который выслушает требования и ожидания каждой партии во время переговоров по коалиции", — поясняет издание.

Форма новой коалиции может оказать существенное влияние как на иммиграционную и климатическую политику Нидерландов, так и на ее отношения с европейскими партнерами. Страна была одним из основателей ЕС и имеет в блоке больший вес.

По мнению аналитиков издания, победа Вилдерса также является предупредительным сигналом для основных партий по всей Европе в преддверии выборов в Европейский парламент, которые состоятся в июне 2024 года и на которых, вероятно, будут обсуждаться те же вопросы, что и выборы в Нидерландах: иммиграция; стоимость жизни и климатический кризис.

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