"Пошло в российскую военную казну": РФ получила $1,25 млрд после ухода западных компаний, – NYT

По данным журналистов, Владимир Путин выжимает из компаний большую долю этих средств, диктуя условия их ухода, и облагает эти выходы постоянно растущими налогами.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин успешно использовал уход западных компаний с российского рынка в свою пользу, превращая этот процесс в источник значительных выгод. Путин устанавливает условия для ухода компаний из России, которые выгодны его правительству, элите и стратегическим интересам страны. Об этом пишет The New York Times.

В источнике сообщают, что сразу после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину в феврале 2022 года сотни компаний стали анонсировать свое решение о выходе из России. Политики и активисты предполагали, что такие действия смогут оказать давление на российскую экономику и подорвать военные усилия Кремля.

"Но у президента РФ Путина были другие планы. Он превратил уход крупных западных компаний из РФ в сверхприбыли для лояльной к нему российской элиты и самого государства. Он заставлял компании, которые хотели продать российский бизнес, выставлять сниженный ценник, а иногда просто захватывал фирмы", — отмечает издание.

Согласно данным New York Times, западные компании, заявившие о своем уходе из России, объявили о более чем 103 миллиардах долларов убытков с начала крупной войны. Это следует из анализа финансовых отчетов, проведенного изданием.

"Путин выжимает из компаний как можно большую долю этих средств, диктуя условия их ухода. Он также обложил эти выходы постоянно растущими налогами, что принесло не менее 1,25 миллиарда долларов за прошлый год в российскую военную казну", — отмечает NYT.

Тем не менее, как отмечает газета, ни одна сделка "не является безопасной". К примеру, нидерландская компания Heineken весной нашла покупателя и установила цену. Однако, согласно источникам New York Times, российское правительство односторонне отклонило данную сделку и передало российские активы местному лояльному производителю.

"В целом Путин проконтролировал один из крупнейших перераспределений богатства в России со времен распада Советского Союза. Огромные отрасли промышленности — лифты, шины, промышленные покрытия и т.д. — сейчас находятся в руках российских игроков, которые все больше доминируют.

В источнике отмечают, что часто этот процесс заканчивается снижением цены продажи, а иногда и появлением нового покупателя. После этого сделка передается в сформированную Путиным комиссию, в которую входят глава Минфина Антон Силуанов, чиновники Кремля, Центробанка и других ключевых министерств.

Вместе с тем, как отмечает газета, России не удалось полностью избежать последствий ухода западных компаний.

"Массовый уход бизнеса стал сигналом всему миру о том, что Россия стала изгоем в этой сфере, а действия Путина в отношении уходящих компаний укрепили имидж страны как опасного места для ведения бизнеса", — резюмирует газета.

Напомним, в октябре экономический специалист и председатель благотворительного фонда "Новая Страна" Андрей Новак высказал свое мнение, что в середине России уже произошел дефолт, ведь государство не может выполнять свои долговые обязательства. Кроме того, с начала года можно наблюдать дефицит федерального бюджета, который растет с каждым месяцем.

Также, как отмечал руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, Россия пытается поставить свою экономику на военные рельсы вместо того, чтобы производить качественные потребительские товары. По словам эксперта, такие действия имеют накопительный эффект и могут привести к массовому недовольству населения.