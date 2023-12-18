Валютный занавес: западные банки сократили присутствие в РФ до уровня развала СССР, — СМИ

По оценке аналитиков, по состоянию на конец текущего года, активы иностранных кредитных организаций в РФ составляли 66 млрд долларов — вдвое меньше в сравнении с 2021 годом.

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Деятельность западных банков в РФ сократилась до уровня, примерно сопоставимого с тем, что было в поздние годы СССР. Об этом пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на итоги исследования Raiffeisenbank International.

По оценке финансовых аналитиков, по состоянию на конец текущего года, активы иностранных кредитных организаций в РФ составляли 66 млрд долларов — вдвое меньше в сравнении с 2021 годом (119 млрд) и почти вчетверо меньше рекордного 2012-го (239 млрд).

Текущее присутствие западных банков журналисты сравнивают с последними годами существования СССР. К концу 80-х совокупная стоимость западных активов оценивалась в 40 млрд долларов, а в поздние брежневские годы — в 10 млрд. Доля четырех крупнейших западных банков на российском рынке к третьему кварталу 2023 года сократилась до 1% с 3%.

Продать бизнес удалось французской группе Societe Generale. Ее "Росбанк" достался миллиардеру Владимиру Потанину. В "Райффайзенбанк", "ЮниКредит" и "Ситибанк" российские вкладчики в довоенный период держали порядка 1 трлн рублей. Но власти РФ не спешат отпускать эти финучреждения и увязывают свое решение с разморозкой российских активов на Западе.

Внешнеторговый оборот РФ и ЕС сократился с 37% до 14%: российский экспорт в ЕС рухнул втрое, до 6 млрд долларов в месяц, а импорт — более чем вдвое, до 4 млрд.

Место главного торгового партнера РФ занял Китай, на Поднебесную приходится треть российского экспорта-импорта. Общая стоимость четырех крупнейших китайских банков в РФ с конца 2021 года выросла вчетверо.

Напомним, что в НБУ рассказали о рисках, если Украина останется без помощи Запада.

Также сообщалось, что глава Нацбанка Андрей Потанин заявил, что валютные ограничения в будущем будет смягчаться осторожно.