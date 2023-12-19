Утверждается, что длинные вереницы медицинского транспорта наблюдались у первой и второй инфекционных больниц Москвы и других российских городов.

Related video

Руководство РФ отрицает, что вспышка загадочного вируса распространяется по стране, в правительстве говорят, что очереди из десятков "скорых" возле больниц — обычное явление в период пиковых нагрузок. Об этом пишет британский таблоид The Mirror.

Скорая у инфекционной больницы в Москве

Утверждается, что кадры длинных верениц медицинского транспорта у инфекционных клиник были сделаны во многих российских городах. Но представители администрации президента Владимира Путина говорят, что в этом нет ничего из ряда вон выходящего.

Авторы публикации цитируют сообщения в российских СМИ о том, что упомянутая картина наблюдалась возле первой и второй инфекционных больниц Москвы, и что у большинства пациентов — пневмония.

Возле первой насчитали около 30 "скорых", возле второй — больше десяти. В публикации российского "МК" сообщалось, что "по России стал гулять непонятный вирус".

Скорые у инфекционной больницы в Москве

Представители системы здравоохранения РФ объяснили, что это "стандартная ситуация", когда несколько машин "скорой помощи" приезжают к инфекционным отделениям, а рост заболеваний ОРВИ и COVID-19 в Москве замедлился.

Скорые у инфекционной больницы в Москве

Статистика за прошлую неделю не выше предыдущего периода, и ожидается, что случаи заболеваний COVID-19 в скором времени стабилизируются, заверяют представители властей.

Напомним, что впервые со Второй мировой Германия отправит тысячи войск к границам РФ.

Также сообщалось, что западные банки сократили свою деятельность в РФ до уровня развала СССР.