Стверджується, що довгі низки медичного транспорту спостерігалися біля першої та другої інфекційних лікарень Москви та інших російських міст.

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Керівництво РФ заперечує, що спалах загадкового вірусу поширюється країною, в уряді кажуть, що черги з десятків "швидких" біля лікарень — звичайне явище в період пікових навантажень. Про це пише британський таблоїд The Mirror.

Швидка біля інфекційної лікарні в Москві

Стверджується, що кадри довгих вервечок медичного транспорту біля інфекційних клінік були зроблені в багатьох російських містах. Але представники адміністрації президента Володимира Путіна кажуть, що в цьому немає нічого надзвичайного.

Автори публікації цитують повідомлення в російських ЗМІ про те, що згадана картина спостерігалася біля першої та другої інфекційних лікарень Москви, і що у більшості пацієнтів — пневмонія.

Біля першої нарахували близько 30 "швидких", біля другої — понад десять. У публікації російського "МК" повідомлялося, що "по Росії став гуляти незрозумілий вірус".

Швидкі біля інфекційної лікарні в Москві

Представники системи охорони здоров'я РФ пояснили, що це "стандартна ситуація", коли кілька машин "швидкої допомоги" приїжджають до інфекційних відділень, а зростання захворювань на ГРВІ та COVID-19 у Москві сповільнилося.

Швидкі біля інфекційної лікарні в Москві

Статистика за минулий тиждень не вища за попередній період, і очікується, що випадки захворювань на COVID-19 незабаром стабілізуються, запевняють представники влади.

Нагадаємо, що вперше з Другої світової Німеччина відправить тисячі військ до кордонів РФ.

Також повідомлялося, що західні банки скоротили свою діяльність у РФ до рівня розвалу СРСР.