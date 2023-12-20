Слишком политизированные: в Польше уволили сразу всех руководителей государственных СМИ

Новое правительство Польши уволило руководство государственных СМИ. Один канал прекратил вещание. А депутаты от "ПиС" подали заявление в прокуратуру о подозрении новому министру культуры и "его сообщникам в совершении преступления".

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Новый министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич уволил руководство Польского телевидения, Польского радио и Польского агентства прессы. Должности потеряли, соответственно, Матеуш Матышкович, Агнешка Каминская и Войцех Сурмач. Об этом говорится в сообщении польского государственного агентства РАР.

Новая польская власть заявила, что государственные СМИ стали слишком политизированными при правлении предшественников.

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"Министр культуры и национального наследия как орган, осуществляющий права собственности Государственной казны, которая владеет 100% акций компаний, действуя на основании положений Кодекса хозяйственных обществ, 19 декабря 2023 года уволил действующих председателей правлений Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. и Polska Agencja Prasowa S.A. и наблюдательных советов. Министр назначил новые Наблюдательные советы вышеупомянутых компаний, которые назначили новые Правления компаний", — говорится в сообщении Министерства культуры и национального наследия.

Как отмечается, необходимость таких действий и их обоснование было определено постановлением Сейма от 19 декабря этого года о восстановлении правового порядка и беспристрастности и добропорядочности государственных СМИ и Польского агентства прессы.

Государственные СМИ Польши: за что критикуют

Государственные вещатели и прессу Польши, в частности круглосуточный новостной канал TVP Info, критиковали за то, что они служили источником пропаганды в течение восьми лет правления "Права и Справедливости". Теперь коалиция во главе с премьер-министром Дональдом Туском обещает деполитизировать эти медиа, чтобы они использовали более сбалансированный подход.

Накануне новый парламент Польши принял резолюцию, которая призвала "все государственные органы немедленно принять меры, направленные на восстановление конституционного порядка в отношении доступа граждан к достоверной информации и функционирования общественных СМИ".

"Конец TVPiS. TVP Info отключено", — заявила в Twitter (Х) "Гражданская платформа", крупнейшая партия в новом правительстве.

Председатель Нацсовета по вопросам телерадиовещания, назначенный по рекомендации "ПиС", заявил, что увольнение руководителей государственных СМИ нарушает закон.

Депутат от "ПиС" и бывший заместитель министра юстиции Марчин Романовский заявил, что подал заявление в прокуратуру о подозрении министру культуры и его сообщникам в совершении преступления.

Напомним, новый польский премьер раскритиковал западных политиков, которые говорят, что "устали" от российско-украинской войны. Он призвал союзников к "мобилизации" для помощи Киеву.

8 декабря Дональд Туск заявил, что под руководством Виктора Орбана венгерское правительство "явно приблизилось к позициям России".

А 29 ноября, Дональд Туск сказал, что польское правительство проявляет пассивность в отношении блокады пунктов пропуска на границе с Украиной.