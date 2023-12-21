"Есть проблемы": США хотят, чтобы Польша стала лидером Европейского Союза

Американское правительство подтвердило, что предоставит Польше оружие, которое необходимо для защиты восточной границы. Также в Вашингтоне напомнили, что нужно найти общий язык с Украиной и соседями по ЕС.

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США продолжит выполнять договоренности, достигнутые с предшественниками нынешнего премьер-министра Польши Дональда Туска. Кроме того, американцы надеются, что Польша станет новым лидером Европейского Союза. О видении отношений между двумя странами рассказал заместитель госсекретаря США по европейским делам Джеймс О'Брайен в интервью порталу Rzeczpospolita.

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Джеймс О'Брайен заявил, что США не будут обращать внимания на определенные проблемы, которые существовали в польской политике ранее. Впереди они видят, как "Польша будет лидером в Европейском Союзе". По его словам, именно такую цель декларирует новая власть этой страны и этими обстоятельствами в Америке "вдохновляются".

Представитель Госдепа подтвердил, что США будут выполнять соглашения, заключенные с представителями партии "Право и справедливость", которая потеряла большинство в польском парламенте. В частности, будут выполнять свои обязательства по продаже оружия и в области энергетики. Кроме того, в госдепе отметили, что Польше следовало бы наладить мирные отношения с соседями, особенно — с Украиной и Германией.

"В двусторонних отношениях Польши с Украиной, конечно, есть проблемы. Конечно, хотелось бы, чтобы они были решены. Но мы также хотели бы тесного сотрудничества между Польшей и Германией. Это было бы очень хорошо для Европейского Союза", — сказал Джеймс О'Брайен.

США и Польша — детали

Отметим, в начале осени тогдашний глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Польша прекращает поставки оружия в Украину. Тогда в США предложили Моравецкому уточнить, действительно ли он имеет в виду уменьшение поддержки Украины в борьбе против российской агрессии. При этом эксперты отмечали, что и Польшу, и Украину американцы рассматривают как передовую линию в противостоянии не только с РФ, но и с Китаем.

Между тем летом Пентагон предложил полякам усилить безопасность танками Abrams и вертолетами Apache. Военную технику, приобретенную у США, планировали разместить на границе с Беларусью. Кроме того, в октябре зашла речь о системе "Железный купол", который должен был бы защитить воздушное пространство над восточноевропейской страной на границе с Украиной.

Напоминаем, 20 декабря стало известно о новых санкциях, которые США наложили на РФ. Ограничения будут касаться цен на нефть, рассказали СМИ. Тем временем в ЕС сняли часть санкций с экс-президента Украины Виктора Януковича: в постановлении суда объясняется, почему так сделали.