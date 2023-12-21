"Є проблеми": США хочуть, аби Польща стала лідером Європейського Союзу

Американський уряд підтвердив, що надасть Польщі зброю, яка необхідна для захисту східного кордону. Також у Вашингтоні нагадали, що потрібно знайти спільну мову з Україною та сусідами по ЄС.

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США продовжить виконувати домовленості, досягнуті з попередниками нинішнього прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Крім того, американці мають сподівання, що Польща стане новим лідером Європейського Союзу. Про бачення відносин між двома країнами розповів заступник держсекретаря США з європейських справ Джеймс О'Браєн у інтерв'ю порталу Rzeczpospolita.

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Джеймс О'Браєн заявив, що США не будуть звертати уваги на певні негаразди, які існували у польській політиці раніше. Попереду вони бачать, як "Польща буде лідером в Європейському Союзі". З його слів, саме таку мету декларує нова влада цієї країни і цими обставинами у Америці "надихаються".

Представник Держдепу підтвердив, що США будуть виконувати угоди, укладені з представниками партії "Право і справедливість", яка втратила більшість у польському парламенті. Зокрема, виконуватимуть свої зобов'язання щодо продажу зброї та у галузі енергетики. Крім того, у держдепі зауважили, що Польщі варто було б налагодити мирні відносини з сусідами, особливо — з Україною та Німеччиною.

"У двосторонніх відносинах Польщі з Україною, звичайно, є проблеми. Звичайно, хотілося б, щоб вони були вирішені. Але ми також хотіли б тісної співпраці між Польщею та Німеччиною. Це було б дуже добре для Європейського Союзу", — сказав Джеймс О'Браєн.

США і Польща — деталі

Зазначимо, на початку осені тодішній очільник польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що Польща припиняє постачання зброї в Україну. Тоді у США запропонували Моравецькому уточнити, чи дійсно він має на увазі зменшення підтримки України у боротьбі проти російської агресії. При цьому експерти зазначали, що і Польщу, і Україну американці розглядають як передову лінію у протистоянні не лише з РФ, а й з Китаєм.

Тим часом влітку Пентагон запропонував полякам посилити безпеку танками Abrams та вертольотами Apache. Військову техніку, придбану у США, планували розмістити на кордоні з Білоруссю. Крім того, у жовтні зайшла мова про систему "Залізний купол", який мав би захистити повітряний простір над східноєвропейською країною на кордоні з Україною.

Нагадуємо, 20 грудня стало відомо про нові санкції, які США наклали на РФ. Обмеження стосуватимуться цін на нафту, розповіли ЗМІ. Тим часом у ЄС зняли частину санкцій з експрезидента України Віктора Януковича: в ухвалі суду пояснюється, чому так зробили.