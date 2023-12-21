В России осудили украинца, который продавал наркотики и донатил на "Правый сектор"

По информации следствия, в течение ноября 2021 года — 24 февраля 2022 года он передал на нужды организации более 1 миллиона рублей.

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В России суд вынес приговор украинцу и его сообщнику, которые продавали наркотики, а деньги с продажи перечисляли на нужды "Правого сектора". Об этом сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Российский суд установил, что незаконной деятельностью мужчины занимались в квартире на севере города. Там они якобы готовили мефедрон, который в дальнейшем продавали. Деньги они перечисляли "Правому сектору", который в России признан экстремистской организацией.

По информации следствия, в течение ноября 2021 года — 24 февраля 2022 года украинец передал неизвестному лицу в Украину более 1 миллиона рублей для обеспечения потребностей "Правого сектора".

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Отмечается, что одним из свидетелей по делу был якобы политический руководитель одного из отделений организации.

В пресс-службе судов Санкт-Петербурга говорят, что сначала обвиняемые не признавали свою вину в содеянном. В частности, гражданин Украины якобы говорил, что делал это все под угрозами. Однако вскоре он объяснил финансирование "Правого сектора" находясь на территории России большим оборотом наркотиков.

Обоих мужчин признали виновными. Украинцу суд назначил 16 лет лишения свободы, а его товарищу — 17 лет.

Напомним, за диверсию на железной дороге в России на 11 лет посадили за решетку 19 летнего парня. По информации следствия он получил 10 тысяч рублей за поджог релейного шкафа.

Также в ноябре к 6 годам воспитательной колонии приговорили школьника, который пытался сжечь два российских военкомата. По словам парня, причиной такого решения стала смерть родственника парня на войне в Украине.