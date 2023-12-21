У Росії засудили українця, який продавав наркотики й донатив на "Правий сектор"

За інформацією слідства, протягом листопада 2021 року — 24 лютого 2022 року він передав на потреби організації понад 1 мільйон рублів.

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У Росії суд виніс вирок українцю та його спільнику, які продавали наркотики, а гроші з продажу перераховували на потреби "Правого сектору". Про це повідомляє пресслужба судів Санкт-Петербургу.

Російський суд встановив, що незаконною діяльністю чоловіки займалися у квартирі на півночі міста. Там вони нібито готували мефедрон, який потім продавали. Гроші вони перераховували "Правому сектору", який у Росії визнаний екстремістською організацією.

За інформацією слідства, протягом листопада 2021 року — 24 лютого 2022 року українець передав невідомій особі в Україну понад 1 мільйон рублів для забезпечення потреб "Правого сектору".

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Зазначається, що одним зі свідків по справі був нібито політичний керівник одного з відділень організації.

У пресслужбі судів Санкт-Петербурга кажуть, що спочатку обвинувачені не визнавали свою вину в скоєну. Зокрема, громадянин України нібито казав, що робив це все під погрозами. Однак невдовзі він пояснив фінансування "Правого сектору", перебуваючи на території Росії, більшим обігом наркотиків.

Обидвох чоловіків визнали винними. Українцю суд призначив 16 років позбавлення волі, а його товаришу — 17 років.

Нагадаємо, за диверсію на залізниці в Росії на 11 років посадили за грати 19-річного хлопця. За інформацією слідства, він отримав 10 тисяч рублів за підпал релейної шафи.

Також у листопаді до 6 років виховної колонії засудили школяра, який намагався спалити два російські військкомати. За словами хлопця, причиною такого рішення стала смерть родича хлопця на війні в Україні.