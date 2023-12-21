Тайвань пожертвовал $1 млн в помощь украинским беженцам в Польше

По словам представительницы Тайваня в Польше Шэрон Ву, Тайваньский фонд грантов — это выражение твердой приверженности и заботы страны об Украине.

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Накануне, 20 декабря, Министерство иностранных дел Тайваня пообещало выделить 1 миллион долларов США в помощь украинским беженцам в Польше. Об этом сообщает Focus Taiwan.

На церемонии подписания в Варшаве при участии мэра Белостока Тадеуша Трусколаского и мэра Познани Яцека Ясковия, был учрежден "Polish Cities in Ukraine — Taiwan Grant Fund", отмечается в пресс-релизе МИД.

Трусколаски одновременно занимает должность председателя Союза польских метрополий — организации, представляющей следующие города: Варшава, Белосток, Быдгощ, Гданьск, Катовице, Краков, Люблин, Лодзь, Познань, Жешув, Щецин и Вроцлав.

Согласно подписанному меморандуму о взаимопонимании, проект будет поддерживать польские местные органы власти и неправительственные организации, помогающие украинским беженцам в Польше.

Деньги также пойдут на создание соответствующих условий в рамках подготовки к окончательному возвращению беженцев в Украину после войны.

В своем обращении представитель Тайваня в Польше Шэрон Ву сказала, что Тайваньский фонд грантов — это выражение твердой приверженности и заботы Тайваня об Украине, а также новая веха в сотрудничестве с органами власти Польши.

"Я рассчитываю на дальнейшее сотрудничество с Союзом польских метрополий через платформу Фонда и сотрудничество в сфере защиты демократии, свободы и прав человека", — сказала она.

Представители Польши, в свою очередь, уточнили, что приняли больше 3 млн украинских беженцев с тех пор, как РФ начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

По данным МИД, с февраля 2022 года правительство Тайваня пожертвовало более 40 млн долларов США и 600 тонн предметов первой необходимости, включая медицинскую помощь.

Напомним, что ВМФ Китая получили новый десантно-штурмовой корабль. Платформу, на которую могут приземляться вертолеты, заметили на верфи в прибрежной части Шанхая.

Также сообщалось, что Тайвань модернизировал парк истребителей F-16 для защиты от КНР.