Чтобы остановить производство оружия: Тайвань ужесточил санкции против РФ, — Reuters

В список санкций включено оборудование для производства полупроводников, в производстве которых Тайвань является мировым лидером, а также некоторые химические вещества и лекарства, что дополняет предыдущие меры, которые были нацелены на индустрию микросхем.

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Правительство Тайваня увеличило перечень товаров, запрещенных к поставке в РФ и Беларусь по причине полномасштабного вторжения в Украину. Это решение направлено на предотвращение возможного использования высокотехнологичных продуктов из Тайваня в военных операциях. Об этом сообщает издание Reuters.

По данным источника, Тайвань выразил осуждение нападения со стороны России и присоединился к западным санкциям, несмотря на ограниченные объемы прямой торговли между островом и Россией.

При этом Министерство экономики Тайваня подчеркнуло, что этот шаг был предпринят "в целях укрепления международного сотрудничества и предотвращения экспорта высокотехнологичных товаров в военных целях".

Под ограничения попало оборудование для производства полупроводников, в котором Тайвань является мировым лидером, а также определенные химические вещества и лекарства.

Напомним, что правительство Южной Кореи приняло решение усилить экспортный контроль в отношении России и Беларуси.

20 декабря эксперт рассказал, как санкции постепенно разрушают Россию. По словам политолога Олега Лесного, сейчас так называемые сторонники главы Кремля Владимира Путина постепенно теряют свое состояние, что может ускорить процесс экономического развала РФ.