Слышал голоса в голове: в Израиле убили 2-летнего сына репатриантки из Украины

Мэр города Лод, в котором и произошла трагедия, назвал убийцу психически больным, ведь жестокое убийство произошло на глазах у его матери посреди улицы. Врачи не смогли спасти малыша.

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На территории Израиля был жестоко убит 2-летний ребенок, который был сыном репатриантки из Украины. Об этом сообщало издание The Times of Israel 28 декабря.

Произошла трагедия в центральном городе Лод. Маленький мальчик был зарезан накануне злоумышленником на глазах у своей мамы. Подозреваемый сообщил, что перед совершением преступления у него в голове были "голоса".

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"Малыш был доставлен в критическом состоянии в медицинский центр Ассаф Харофех с ножевыми ранениями головы. Врачи не смогли спасти ему жизнь и констатировали смерть", — говорится в сообщении.

В полиции Израиля заявили, что после нападения был арестован один человек, который и является подозреваемым. Несмотря на первоначальную оценку можно констатировать, что у него нет родственных связей с жертвой.

Отдельно сотрудники правоохранительных органов заявили, что учитывая психическое состояние мужчины, он будет доставлен на слушание с просьбой продлить срок его содержания под стражей. Также ожидается, что будет проведена профессиональная экспертиза.

Прокомментировал трагедию и мэр Лода Яир Равиво. Он описал подозреваемого как психически неуравновешенного человека, который утверждал, что слышал во время преступления таинственный голос, который продолжал с ним разговаривать.

"Молодой психически больной еврей, утверждавший, что слышит таинственный разговаривающий с ним голос, бросился как сумасшедший к детской коляске в коммерческом центре в районе Ганей-Авив и на глазах у матери зарезал ребенка до смерти. Это ужасная трагедия, и мы поддерживаем семью, только в этом году иммигрировавшую в Израиль из бывшего Советского Союза, в это тяжелое время", — заявил Яир Равиво, передает Israelnationalnews.

В вечернем выпуске новостей телеканала "Кан-11" сообщили, что женщина была репатрианткой из Украины.

Один из очевидцев трагедии рассказал, что находился в супермаркете, когда услышал крики. Моше сразу же выбежал на улицу и увидел, как другой мужчина навалился на подозреваемого и поставил колено к его горлу, чтобы не дать возможности сбежать с места преступления. Сначала люди подумали, что это теракт и поэтому начали останавливать подозреваемого.

Потом он увидел малыша с ножевыми ранениями, который лежал в своей коляске.

"Я видел семью ребенка, люди плакали и падали в обморок", — продолжил рассказ очевидец.

Напомним, 3 ноября сообщалось, что пятилетний украинец погиб в Бельгии из-за урагана "Киаран", который накрыл Европу. По информации журналистов, семья мальчика имела украинское гражданство и жила в районе Нью-Гент, недалеко от места, где произошла авария.