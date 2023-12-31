Погибли сразу несколько человек: украинцы попали в ДТП в Польше (фото)

Трое мужчин получили несовместимые с жизнью травмы, когда две легковых машины столкнулись на дороге.

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Трое украинцев погибли в воскресенье, 31 декабря, в результате дорожной аварии, произошедшей на границе Гливице и Жерницы (Силезское воеводство, Польша). Об этом сообщает польское медиа TVN24.

Автомобиль, в котором ехали мужчины, врезался в дерево. Как рассказал журналистам пресс-секретарь Гливицкого полицейского участка инспектор Марек Сломски, авария произошла в 12:40 на улице Смольницкой в Гливице. Тогда 40-летний водитель автомобиля audi a6 на повороте дороги столкнулся боком с автомобилем audi a4, ехавшим со встречного направления, после чего потерял контроль над автомобилем и врезался в придорожное дерево. Украинцы получили травмы, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.

Легковая машина получила значительные повреждения Фото: TVN24

На место происшествия приземлился вертолет службы воздушного спасения, также там работают пожарные и полицейские. Прокурор совместно со следственной группой полиции устанавливает обстоятельства происшествия. Подробности о погибших гражданах Украины — возраст, имена и фамилии, а также другие личные данные — пока неизвестны.

На фото, которые опубликовало медиа, видно машины"скорой помощи", а также вертолет службы спасения, прибывшие на место ДТП. На кадрах также можно заметить, что легковые машины-участницы аварии получили сильные повреждения.

На место ДТП, в котором погибли трое украинцев, прилетел спасательный вертолет Фото: TVN24 На месте аварии работают медики Фото: TVN24

Напомним, 21 декабря мы писали о том, что в Польше автобус с украинцами попал в ДТП. Авария произошла недалеко от украинско-польской границы. В польской службе спасения говорят, что водитель автобуса врезался в грузовик, который стоял в очереди.

А 19 ноября украинцы, ехавшие к границе, попали в аварию в Польше. В Службе спасения рассказали, что водитель заснул за рулем. Две женщины и 6-летняя девочка погибли, 3-летний ребенок и женщина на тот момент находились в тяжелом состоянии.