Дрожали здания и начался пожар: в США прогремели взрывы (видео)
После взрывов кое-где пропал свет, а в полиции заявляют, что всему виной трансформатор.
В Нью-Йорке прогремела серия взрывов. Спасатели эвакуировали людей с острова Рузвельта. Об этом пишет издание The Independent.
Так, утром, 2 января, в Нью-Йорке прогремела серия взрывов. Пожарная служба запустила протокол реагирования на чрезвычайные ситуации. Они прибыли в квартал 580 на Мейн-стрит.
Полиция Нью-Йорка сообщила, что "предположительно, причиной инцидента стал трансформатор". Департамент полиции не уточнил, где размещен трансформатор.Важно
Из-за взрывов возникли перебои с электроэнергией на острове Рузвельта. Местные жители также сообщили, что после взрывов были еще и ощутимые подземные толчки, и что их дома дрожали.
Сообщений о пострадавших не поступало, также проверялась структурная целостность окружающих зданий. По предварительной информацию никто не пострадал, сообщает издание.
Специалисты выясняют точную причину случившегося.
Напомним, что утром 2 января во время массированной ракетной атаки ВС РФ выпустили аэробаллистические ракеты типа "Кинжал" в направлении Киева. По предварительной информации, в небе находились одновременно девять истребителей МиГ-31. В результате массированных ракетных ударов есть пострадавшие в Киеве и Харькове.
Ранее сообщалось, что под Воронежем российская ракета упала на жилые дома. Впоследствии появилось заявление губернатора области Александра Гусева. Он проинформировал, что произошло "аварийное схождение боеприпаса", в результате чего повредило семь зданий.