Дрожали здания и начался пожар: в США прогремели взрывы (видео)

После взрывов кое-где пропал свет, а в полиции заявляют, что всему виной трансформатор.

Related video

В Нью-Йорке прогремела серия взрывов. Спасатели эвакуировали людей с острова Рузвельта. Об этом пишет издание The Independent.

Так, утром, 2 января, в Нью-Йорке прогремела серия взрывов. Пожарная служба запустила протокол реагирования на чрезвычайные ситуации. Они прибыли в квартал 580 на Мейн-стрит.

Полиция Нью-Йорка сообщила, что "предположительно, причиной инцидента стал трансформатор". Департамент полиции не уточнил, где размещен трансформатор.

Важно

Насчитали до 20 взрывов: в Белгороде работает ПВО, есть разрушения (фото, видео)

Из-за взрывов возникли перебои с электроэнергией на острове Рузвельта. Местные жители также сообщили, что после взрывов были еще и ощутимые подземные толчки, и что их дома дрожали.

Сообщений о пострадавших не поступало, также проверялась структурная целостность окружающих зданий. По предварительной информацию никто не пострадал, сообщает издание.

Специалисты выясняют точную причину случившегося.

Напомним, что утром 2 января во время массированной ракетной атаки ВС РФ выпустили аэробаллистические ракеты типа "Кинжал" в направлении Киева. По предварительной информации, в небе находились одновременно девять истребителей МиГ-31. В результате массированных ракетных ударов есть пострадавшие в Киеве и Харькове.

Ранее сообщалось, что под Воронежем российская ракета упала на жилые дома. Впоследствии появилось заявление губернатора области Александра Гусева. Он проинформировал, что произошло "аварийное схождение боеприпаса", в результате чего повредило семь зданий.