Тремтіли будівлі і почалася пожежа: у США пролунали вибухи (відео)

Після вибухів подекуди зникло світло, а в поліції заявляють, що усьому виною трансформатор.

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У Нью-Йорку пролунала серія вибухів. Ряувальники евакуювали людей з острова Рузвельта. Про це пише видання The Independent.

Так, зранку, 2 січня, в Нью-Йорку пролунала серія вибухів. Пожежна служба запустила протокол реагування на надзвичайні ситуації. Вони прибули в квартал 580 на Мейн-стріт.

Поліція Нью-Йорка повідомила, що "імовірно, причиною інциденту став трансформатор". Департамент поліції не уточнив, де розмщений трансформатор.

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Через вибухи виникли перебої з електроенергією на острові Рузвельта. Місцеві жителі також повідомили, що після вибухів були ще й відчутні підземні поштовхи, і що їхні будинки тремтіли.

Повідомлень про постраждалих не надходило, також перевірялася структурна цілісність навколишніх будівель. За попередньою інформацію ніхто не постраждав, повідомляє видання.

Фахівці з'ясовують точну причину того, що сталося.

Нагадаємо, що зранку 2 січня під час масованої ракетної атаки ЗС РФ випустила аеробалістичні ракети типу "Кинджал" у напрямку Києва. За попередньою інформацією, у небі перебували одночасно дев'ять винищувачів МіГ-31. Унаслідок масованих ракетних ударів є постраждалі в Києві та Харкові.

Раніше повідомлялося, що під Воронежем російська ракета впала на житлові будинки. Згодом з'явилася заява губернатора області Олександра Гусєва. Він проінформував, що сталося "аварійне сходження боєприпасу", внаслідок чого пошкодило сім будівель.