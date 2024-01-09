В России сошли с рельсов полтора десятка вагонов: подробности ЧП (фото)

В результате аварии нарушен габарит соседнего пути, впрочем пострадавших нет. Следственный комитет РФ открыл уголовное производство по факту схода грузовых вагонов с рельсов.

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На Российской железной дороге с рельсов сошло 14 вагонов после лобового столкновения с поездом, который ехал в противоположном направлении. Об этом сообщают в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел 8 января около 19 часов на перегоне Алеур — Бушулей Забайкальской железной дороги. Сначала в российской железной дороге сообщили, что с рельсов сошло 27 грузовых вагонов, впрочем вскоре заявили о сходе 14 вагонов.

Фото: Google Maps

Отмечалось, что в результате аварии нарушен габарит соседнего пути, впрочем пострадавших в результате инцидента нет.

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Также было остановлено на станции Чернышевск четыре поезда: "Чита — Благовещенск", "Москва — Владивосток", "Владивосток-Москва", "10 Москва — Владивосток".

Фото: МЧС России

Из-за большой задержки для некоторых пассажиров организовали дополнительный поезд до Читы откуда для них организуют два авиарейса. Сейчас соответствующие службы ликвидируют последствия схода и восстановления движения на этом участке. Также устанавливаются причины инцидента.

Российские медиа сообщают, что Следственный комитет РФ открыл уголовное производство по факту схода грузовых вагонов с рельсов. Расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, в России на одной из трасс, ведущей в Москву, произошла масштабная авария. На дороге столкнулось около 50 автомобилей, а пробка достигала по меньшей мере 30 километров. Сообщалось, что вероятной причиной инцидента стали плохо расчищенные дороги. В результате ДТП есть погибшие и травмированные.

Также в Подмосковье в России ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Причиной этому стала авария на теплотрассе, из-за чего россияне остались без отопления и горячей воды.