Саломе Зурабишвили поддержала позицию своего отца — известного деятеля Грузии — в отношении России. Он в свое время был уверен в необходимости объединения грузинского народа перед угрозой Москвы.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ее страна на протяжении веков имеет одного врага — Россию, но некоторые этого не осознают и сегодня. Об этом говорится в издании "Грузия онлайн" со ссылкой на высказывания главы государства.

По словам Зурабишвили, ее предки и она сама всегда имели ощущение того, что Россия не хочет устанавливать равноправные отношения со странами-соседями.

"Возможно, некоторые не осознают этого, некоторые — не хотят этого понимать, а некоторых это устраивает. Но это факт, который и сам враг не скрывает. Во всем прослеживается этот факт", — добавила президент.

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Саломе Зурабишвили предположила, в России кто-то думает о том, что могут быть другие отношения с соседом. Но по состоянию на сегодня этого нет.

"Нет ни одного знака оттуда, который бы указывал на то, что Россия имеет сознание или желание установить равноправные отношения со своими соседями", — отметила глава государства.

Отметим, что отец президента — глава грузинской общины во Франции, публицист, переводчик Леван Зурабишвили (1906-1975 гг.) заявлял о возможности объединения народа Грузии "хотя бы потому, что у страны один враг — Россия".

Сейчас Саломе Зурабишвили подтвердила его мнение.

"Это обязательно. Не возможно, а то, что это обязательно (это я унаследовала от отца). Возможно, некоторые не осознают этого, некоторые — не хотят этого понимать, а некоторых это устраивает. Но это факт, который и сам враг не скрывает. Во всем прослеживается этот факт", — подчеркнула Зурабишвили.

Тем временем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что более 30 лет Кремль захватывает чужие территории, но мир никак на это не реагирует. Сначала была Молдова, потом Грузия, а теперь Украина. В будущем с трагедией может столкнуться кто-то еще.

Ранее Грузия присоединилась к международным санкциям и ограничила поставки автомобилей в РФ. С 1 августа 2023 года под запрет попали большинство авто из США.