В Подмосковье вспыхнул большой пожар: загорелись складские помещения (фото, видео)

По данным МЧС России, пожар произошел в населенном пункте Мытищи. Огонь охватил 600 квадратных метров.

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В понедельник, 15 января, в Московской области Российской Федерации произошел большой пожар. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России в Telegram.

Сообщается, что пожарные приехали на вызов в город Мытищи, что в Подмосковье. К тушению огня были привлечены по меньшей мере 30 человек и 8 единиц техники.

По данным ведомства, пожар вспыхнул на складе автозапчастей. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

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В МЧС утверждают, что пожар уже локализирован, а распространения огня на расположенные рядом строения не допущено. О пострадавших не сообщалось.

Российский Telegram-канал "Осторожно, Москва" уточнил, что возгорание складских помещений произошло в микрорайоне Строитель. Медиа также опубликовали фото и видео пожара, на которых можно заметить густой черный дым.

Пожар в Мытищах

Напомним, 13 января под Санкт-Петербургом, в Шушарах загорелся склад маркетплейса Wildberries, Работники склада, пытаясь выбраться из огненной ловушки, прыгали с высоты третьего этажа прямо на бетон, так как эвакуационные выходы заблокировала толпа.

Ранее, 11 января, произошел пожар в подмосковном Обухово. По данным росСМИ, загорелся цех по производству полимерных изделий. Огонь распространился на площади в 8000 квадратных метров.