У Підмосков'ї спалахнула велика пожежа: загорілися складські приміщення (фото, відео)
За даними МНС Росії, пожежа сталася в населеному пункті Митищі. Вогонь охопив 600 квадратних метрів.
У понеділок, 15 січня, у Московській області Російської Федерації сталася велика пожежа. Про це повідомила пресслужба Міністерства надзвичайних ситуацій Росії в Telegram.
Повідомляється, що пожежники приїхали на виклик у місто Митищі, що в Підмосков'ї. До гасіння вогню було залучено щонайменше 30 осіб і 8 одиниць техніки.
За даними відомства, пожежа спалахнула на складі автозапчастин. Площа загоряння склала 600 квадратних метрів.Важливо
В МНС стверджують, що пожежу вже локалізовано, а поширення вогню на розташовані поруч будівлі не допущено. Про постраждалих не повідомляли.
Російський Telegram-канал "Осторожно, Москва" уточнив, що загоряння складських приміщень сталося в мікрорайоні Будівельник. Медіа також опублікували фото й відео пожежі, на яких можна помітити густий чорний дим.
Нагадаємо, 13 січня під Санкт-Петербургом у Шушарах загорівся склад маркетплейсу Wildberries. Працівники складу, намагаючись вибратися з вогняної пастки, стрибали з висоти третього поверху прямо на бетон, оскільки евакуаційні виходи заблокував натовп.
Раніше, 11 січня, сталася пожежа в підмосковному Обухові. За даними росЗМІ, загорівся цех із виробництва полімерних виробів. Вогонь поширився на площі 8000 квадратних метрів.