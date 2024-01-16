Украинка получила спасительное лечение от рака, переехав в Колорадо (видео)

Жительница Харькова Лариса ощущала некоторые симптомы, но относила их на счет стресса и прочего из-за пережитого в Украине, объяснила врач Дженнифер Маклеллан. Обычный медосмотр показал агрессивную форму развивающегося онкологического заболевания.

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Врачи в американском штате Колорадо помогли украинской беженце, у которой диагностировали агрессивную форму рака толстой кишки. Об этом сообщает "Голос Америки".

Лариса Евклиенко вместе с матерью выехала из Харькова в первый день начала полномасштабной войны.

"Дом моей мамы был разрушен. Часть крыши была разрушена. Мы смогли переехать в США, но понимали, что найти второй дом будет непросто", — объяснила беженка.

Харьковчанка остановилась в городе Эстес-Парк, где уже жила ее дочь Ирина. После перенесенного стресса Лариса прошла медосмотр.

Украинке в США успешно удалили раковую опухоль толстой кишки

"Это был обычный медосмотр. Потому что это рекомендуется сейчас с 45-летнего возраста. Ей было тогда, мне кажется, 59 лет. И до этого скрининг она не проходила. В итоге выяснилось, что у нее вторая стадия рака", — объяснила доктор Дженнифер Маклеллан из медицинского центра Эстес-Парк. По ее словам, заболевание носило агрессивный характер и развивалось, хотя очевидных симптомов не было.

"Она поняла, что у нее были какие-то симптомы, но относили это на счет стресса и прочего из-за пережитого в Украине", — объяснила врач.

Расходы на операцию по удалению опухоли покрыла программа помощи беженцам Uniting for Ukraine. Большую часть послеоперационных расходов взял на себя Университет Колорадо.

По словам Ирины, это спасло жизнь ее матери.

"На биопсию уходит время, все это безумное время ожидания результатов и пр. Но доктор Маклелан заметила это сразу. Она знала, где именно. И связала нас с лучшими специалистами. Было удивительно просто увидеть, как группа профессионалов своего дела пришла на помощь", — объяснила дочь.

Лариса была инженером в Украине, а теперь работает в магазине и пытается улучшить свой английский. Знакомится с новыми людьми из украинской диаспоры.

"В США для всех существует такая превентивная операция, в Украине этого нет. Поэтому если бы я осталась дома, с моим заболеванием у меня были бы проблемы. В США я заметила так много новых медицинских технологий. Ранняя диагностика и превентивная медицина очень важны", — сказала она.

Почти 300 000 украинских беженцев переехали в США с начала полномасштабного вторжения благодаря специальной программе.

Напомним о том, какую цену платят беженцы за безопасность и оправдана ли позиция выживания.

Также сообщалось, что, по словам датского министра, украинские беженцы в Дании должны вернуться домой по завершении войны.