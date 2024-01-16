Кипяток полился из батареи прямо на уроке: отключения тепла, воды и света — в половине регионов РФ

По данным журналистов, из-за прорыва трубы в Нижнем Новгороде проезжую часть и тротуары города залило кипятком. У 16 человек ожоги, среди пострадавших есть дети.

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Из-за сильных морозов отмечаются в половине регионов РФ — от Подмосковья до Дальнего Востока — наблюдаются проблемы с жилищно-коммунальным хозяйством. Коммунальные аварии оставили сотни тысяч россиян без тепла, воды, света и газа. Подобные проблемы коснулись по меньшей мере 43 субъектов РФ. Об этом сообщает издание "7х7".

Из-за аварии в Новосибирске без тепла остались 14 тысяч человек в 237 домах. В Липецке в подобных условиях — 10 тысяч в 282 домах. Крупные аварии были и в Саратове. Здесь отопление отключили более чем в 650 домах и 100 социальных объектах, в т.ч. школах и больницах. В Волгограде также десятки тысяч жителей вынуждены жить в домах без подачи отопления. В Находке аналогичная проблема затронула 6 тысяч жителей.

Вместе с тем власти РФ планируют радикально снизить расходы на жилищно-коммунальную инфраструктуру. В бюджете на 2024–2026 гг. финансирование сферы ЖКХ из федеральной казны урежут более чем в два раза.

Сообщается, что износ сетей коммунальной инфраструктуры в РФ к середине 2022 года превысил 70%.

Нижний Новгород затопило кипятком. 16 января стало известно, что в результате прорыва трубы в Нижнем Новгороде проезжую часть и тротуары залило кипятком. Как минимум у 16 человек ожоги ног.

По данным "Mash", среди пострадавших двое детей. Людей с повреждениями перевезли в больницу — у них ожоги ног 1–2 степеней.

По причине коммунальной аварии без отопления остались 20 многоквартирных домов, где живут 3059 человек, а также два социальных объекта. Накануне в одном из лицеев города Орла во время уроков лопнули батареи. 15 января произошла авария в котельной, которая обслуживала 909-й квартал.

Напомним, что после аварии в Подольске Московской области Путин решил национализировать патронный завод.

Также сообщалось, что по данным провоенных Telegram-каналов, больше 10 летчиков могли погибнуть при падении самолета-радара А-50.