"Это шаг назад": Трюдо заявил, что победа Трампа на выборах в США усложнит жизнь Канаде

Около двух третей канадцев, как информирует Reuters со ссылкой на результаты опроса, считают, что американская демократия не сможет пережить еще четыре года пребывания Трампа у власти.

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Если лидер Республиканской партии Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в ноябре, это будет "шагом назад", который усложнит жизнь Канады. Об этом во вторник, 16 января, заявил премьер-министр Джастин Трюдо, сообщает Reuters.

Он отметил, что "не может представить день, когда с американцами когда-нибудь будет легко". Трюдо назвал главной обязанностью любого премьер-министра — представлять и защищать интересы Канады.

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Трюдо вместе со своей политической силой пришли к власти в ноябре 2015 года. Тогда у них были сложные отношения с Трампом во время его первого четырехлетнего срока пребывания в Белом доме. В 2018 году американский президент обвинил главу канадского правительства в слабости и нечестности.

"Это было непросто в первый раз, и, если будет второй раз, это также будет непросто", — сказал Трюдо на французском языке во время дискуссии, организованной Торговой палатой Монреаля.

Победа Трампа, по его мнению, будет "шагом назад". Трюдо назвал такой вероятный исход "победой популизма, который отражает много страданий и ярости, не обязательно предлагая решение".

Издание обратило внимание на результаты опроса, который состоялся в Канаде. Около двух третей канадцев, опрошенных в этом месяце, сказали, что американская демократия не сможет пережить еще четыре года пребывания Трампа у власти. Около половины сказали, что Соединенные Штаты на пути к тому, чтобы стать авторитарным государством.

Канада, как говорится в сообщении, отправляет 75% своего экспорта товаров и услуг в Соединенные Штаты и является особенно уязвимой к любому переходу США к протекционизму. Когда Трамп пришел к власти, он пообещал пересмотреть соглашение о свободной торговле, которое связывало Соединенные Штаты. Канада и Мексика. Оттава потратила почти два года на переговоры по созданию трехстороннего пакта, который в значительной степени защищал интересы Канады.

Напомним, 10 января Трамп заявил, что США не будут помогать Европе, если на нее нападут. По словам французского еврокомиссара Тьерри Бретона, об этом американский политик заявил на заседании Всемирного экономического форума в Давосе.