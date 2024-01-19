Аномальные морозы, 14 жертв: пропагандистов РФ высмеяли за освещение непогоды в США

Российская пропаганда выделяет время для сюжетов о погоде в США. При этом во многих российских регионах на протяжении нескольких недель наблюдаются отключения электроэнергии, в том числе в Москве.

Related video

Ведущие российского государственного телевидения опубликовали сюжет о зимней погоде в США, рассказали о транспортном коллапсе в ряде американских штатов при -20 градусах и отметили, что Москва без проблем пережила 30-градусный мороз. Об этом пишет Newsweek.

Российская ведущая передачи "60 минут" Ольга Скабеева во время эфира на канала "Россия-1" рассказал, что в США жертвами "аномальных морозов" якобы стали 14 человек.

"The Independent сообщает, что на севере страны температура опустилась ниже 20 градусов — и люди замерзают прямо на улице. Для них это уже аномалия. Сегодня холодный фронт дойдет до южных штатов. В Орегоне 60 000 человек уже остались без электричества", — заявила она.

"Российская пропагандистка Скабеева высмеивает низкие температуры в Соединенных Штатах, в то время как сотни тысяч россиян замерзают", — написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко в X.

Сюжет на российском ТВ о холодах в США

Во многих российских регионах на протяжении нескольких недель наблюдаются отключения электроэнергии, в том числе в Москве. Некоторые записывают видеообращения и выходят на улицы. В одном из роликов россияне говорят, что они мерзнут и что у них нет другого выбора, кроме как отапливать свои дома газовыми плитами, обогревателями. Другие разжигают костры на улицах, чтобы согреться.

Комментируя публикацию, пользователь, представившийся жителем Нью-Йорка, отметил, что снаружи действительно похолодало, но в домах тепло.

Я в Нью-Йорке. На улице очень холодно, но у всех дома тепло. В России врут

Снег в Нью-Йорке

Еще один пользователь написал, что то, что они упомянули Орегон, его рассмешило.

"Я живу в Орегоне, никто не умирает из-за бури и отсутствия электричества в течение нескольких дней. У нас есть камины, чтобы обогревать наши дома… это не какая-то глушь, как Россия. Неудобно? Да. Опасно? Нет", — написал он.

Напомним, что отключения тепла, воды и света, и прочие коммунальные аварии наблюдаются в половине регионов РФ.

Также сообщалось, что Нижний Новгород затопило кипятком из-за прорыва трубы.