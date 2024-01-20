Будут бороться с угрозами из РФ: в Британии создали новое подразделение полиции, — Reuters

По словам помощника комиссара Мэтта Джукса, накануне выборов количество провокаций со стороны враждебных государств увеличится. В интернете уже больше дезинформации, чем было прошлый раз.

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Полиция Великобритания создала новое специальное подразделение, которое должно будет бороться с угрозами, которые исходят от нескольких враждебных государств. Об этом пишет Reuters.

Подразделение британской полиции, которое было анонсировано 19 января, должно будет бороться опасностями от Китая, Ирана и России. Обеспокоенность связана с тем, что в 2024 году должны состояться национальные выборы и есть риск различных провокаций.

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Глава британской полиции по борьбе с терроризмом и помощник комиссара Мэтт Джукс заявил, что угрозы от вышеперечисленных стран сейчас "сильнее, чем во времена холодной войны".

"Я не хочу скромничать. Мы говорим о частях государственного аппарата Ирана, Китая и России. Мы станем самой открытой частью британского сообщества безопасности, усиливающей ответ на действия враждебных государств", — заявил Мэтт Джукс.

К слову, в материале отдельно упоминается закон в сфере безопасности, который был принят в Британии в прошлом году. Он должен затруднить шпионаж, кражу коммерческих секретов и вмешательство в политическую систему Лондона. Новое подразделение, как говорит помощник комиссара, должно будет выполнять полномочия, которые прописаны в законе.

Также Мэтт Джукс добавил, что сейчас объем дезинформации в интернете намного больше, чем перед предыдущими выборами.

Напомним, 10 декабря сообщалось, что Борис Джонсон может вернуться на должность премьера Британии. По данным соцопросов, рейтинги правящей британской партии продолжают падать, поэтому депутаты ищут возможности исправить положение до выборов. Представитель бывшего министра не комментировал его политические амбиции.