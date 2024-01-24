В Монголии взорвался грузовик, перевозивший 60 тонн газа: есть жертвы (видео)

В результате пожара погибли шесть человек, многим людям оказали неотложную медицинскую помощь. Более десяти человек были госпитализированы с ожогами.

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На территории столицы Монголии Улан-Баторе в ночь на среду, 24 января, взорвался грузовик, который транспортировал 60 тонн газа. Об этом сообщает местное издание News.

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В результате пожара погибли шесть человек, многим людям оказали неотложную медицинскую помощь. Более десяти человек были госпитализированы с ожогами. Инцидент произошел в районе рынка "Дунжингарав".

Среди погибших — трое сотрудников службы экстренной помощи и еще два человека. Водитель грузовика, по предварительной информации, жив.

Газовоз направлялся с грузом в Замин-Ууд. На перекрестке транспортное средство попало в аварию. В результате взрыва бак грузовика отбросило на десятки метров. Загорелось более 20 автомобилей. Власти дали рекомендации жителям района, где произошел взрыв, эвакуироваться, чтобы не дышать вредными испарениями.

Причину возгорания грузовика уже выясняют правоохранители. В частности, они проверят газовое оборудование.

На месте происшествия и в дальнейшем работают специалисты. Им удалось ликвидировать угрозу распространения огня.

Напомним, 1 января в Москве произошел масштабный пожар. Пожар охватил двухэтажное металлическое здание с пристройкой, которое размещается на территории горнолыжного комплекса "Лата Трек" на Крылатской улице. Известно, что в ангаре хранили значительное количество дизельного топлива.