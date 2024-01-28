Собрал по роликам в YouTube: британский инженер сделал самолет и путешествует по миру (фото)

Автомеханик Ашок Алисерил построил самолет в саду собственного дома и вместе с семьей хочет посетить 12 стран. Путешествия начались с 40-минутного перелета до острова Уайт в проливе Ла-Манш.

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Инженер-автомеханик из английского города Биллерикей Ашок Алисерил построил самолет в саду собственного дома. Теперь вместе с женой Абхилашей и двумя дочерьми они могут полететь в любую точку мира, пишет британский таблоид Daily Mirror.

Иметь свой самолет не только удобнее, чем летать на пассажирских лайнерах, но также можно сэкономить сотни долларов на билетах. Сейчас семья собирается посетить 12 стран, говорит Абхилаша.

"Мы можем проснуться и отвезти девочек на завтрак в Париж, съесть круассаны через Ла-Манш всего за час с небольшим. У нас нереальная свобода", — описывает она свои эмоции.

Лицензия частного пилота обошлась Ашоку Алисерилу в 13 тысяч долларов

Ашок Алисерил полюбил самолеты после 30-минутного урока полета, который жена купила ему в подарок на день рождения в 2018 году. В следующем году, после 50 часов полета и сдачи 14 теоретических экзаменов, он получил лицензию частного пилота, которая стоит около 13 тысяч долларов.

Во время пандемии коронавируса 40-летний инженер купил комплект для сборки четырехместного самолета. С помощью видеороликов на YouTube он потратил два года на создание модели Sling TSi, которая достигает высоты 18 000 футов и скорости 175 миль в час. Самолет хранится в ангаре в Кембриджшире, в 30 минутах езды от места проживания Алисерилов.

Инженер купил комплект для сборки четырехместного самолета в разгар пандемии СOVID-19

Проект потребовал больших вложений: сборка, лицензии и оформление документов обошлись в 230 000 долларов в течение двух лет. Аналогичная модель самолета сейчас стоит около 400 000 долларов.

В самолет можно положить 85 кг багажа, семья приобрела походное и спасательное снаряжение. Семья летает только днем ​​в хорошую погоду и избегает пролетов над горами и большими водоемами.

Управление гражданской авиации в феврале 2022 года разрешило полет самолета и Алисерил налетал 20 часов в одиночку. После этого семья начала путешествовать по Европе, начав с 40-минутного перелета до острова Уайт, а позже они долетели до Норвегии.

Семье приходилось делать внеплановые остановки на небольших аэродромах, чтобы дети могли сходить в туалет.

"Мои дочери, вероятно, захотят научиться летать, прежде чем научатся водить машину", — считает инженер.

Напомним, голландская компания Elysian недавно показала проект электрического пассажирского самолета. Производство планируют запустить в ближайшие 10 лет.

Фокус ранее писал, что компании Otto Aviation и ZeroAvia работали над проектом по улучшению самолета Celera 500L с водородным двигателем ZA600. Самолет спроектировали для трансконтинентальных перелетов.