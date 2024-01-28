Зібрав за роликами в YouTube: британський інженер зробив літак і подорожує світом (фото)

Автомеханік Ашок Алісеріл побудував літак у саду власного будинку і разом з родиною хоче відвідати 12 країн. Подорожі почалися з 40-хвилинного перельоту до острова Вайт у протоці Ла-Манш.

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Інженер-автомеханік з англійського міста Біллерікей Ашок Алісеріл побудував літак у саду власного будинку. Тепер разом із дружиною Абхілашею та двома доньками вони можуть полетіти в будь-яку точку світу, пише британський таблоїд Daily Mirror.

Мати свій літак не лише зручніше, ніж літати на пасажирських лайнерах, а й також можна заощадити сотні доларів на квитках. Наразі родина збирається відвідати 12 країн, каже Абхілаша.

"Ми можемо прокинутися і відвезти дівчаток на сніданок до Парижа, з'їсти круасани через Ла-Манш всього за годину з невеликим. У нас нереальна свобода", — описує вона свої емоції.

Ліцензія приватного пілота обійшлася Ашоку Алісерілу в 13 тисяч доларів

Ашок Алісеріл полюбив літаки після 30-хвилинного уроку польоту, який дружина купила йому в подарунок на день народження у 2018 році. Наступного року, після 50 годин польоту і складання 14 теоретичних іспитів, він отримав ліцензію приватного пілота, яка коштує близько 13 тисяч доларів.

Під час пандемії коронавірусу 40-річний інженер купив комплект для складання чотиримісного літака. За допомогою відеороликів на YouTube він витратив два роки на створення моделі Sling TSi, яка досягає висоти 18 000 футів і швидкості 175 миль на годину. Літак зберігається в ангарі в Кембриджширі, за 30 хвилин їзди від місця проживання Алісерілів.

Інженер купив комплект для складання чотиримісного літака в розпал пандемії СOVID-19

Проєкт зажадав великих вкладень: збірка, ліцензії та оформлення документів обійшлися у 230 000 доларів протягом двох років. Аналогічна модель літака зараз коштує близько 400 000 доларів.

У літак можна покласти 85 кг багажу, сім'я придбала похідне та рятувальне спорядження. Сім'я літає тільки вдень у гарну погоду й уникає прольотів над горами та великими водоймами.

Управління цивільної авіації в лютому 2022 року дозволило політ літака й Алісеріл налітав 20 годин наодинці. Після цього сім'я почала подорожувати Європою, почавши з 40-хвилинного перельоту до острова Вайт, а пізніше вони долетіли до Норвегії.

Родині доводилося робити позапланові зупинки на невеликих аеродромах, щоб діти могли сходити в туалет.

"Мої дочки, ймовірно, захочуть навчитися літати, перш ніж навчаться водити машину", — вважає інженер.

Нагадаємо, голландська компанія Elysian нещодавно показала проєкт електричного пасажирського літака. Виробництво планують запустити в найближчі 10 років.

Фокус раніше писав, що компанії Otto Aviation і ZeroAvia працювали над проєктом з поліпшення літака Celera 500L з водневим двигуном ZA600. Літак спроектували для трансконтинентальних перельотів.