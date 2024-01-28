Техас сам за себя: ТОП-10 фактов о мятежном американском штате

Губернатор штата Техас Грег Эботт фактически бросил вызов федеральному правительству США, отказавшись выполнять решение Верховного суда о передаче охраны границы пограничной службе. Действительно ли Техас возглавит новую конфедерацию и спровоцирует новую гражданскую войну? Фокус подготовил ТОП-10 фактов, которые помогут лучше понять поведение и политические предпочтения этого неординарного штата.

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Фактически Эббот вывел дискуссию о миграции (которая перед тем стала самой популярной темой для американцев, вытеснив на второй план традиционно важные экономические проблемы) на новый уровень. Его экстравагантное решение вызвало злорадные ожидания у врагов США и поддержку среди коллег губернаторов-республиканцев. Вот почему один из крупнейших американских штатов Техас вышел на первые полосы ведущих новостных изданий мира.

1. Техас — красный (республиканский) штат

Последний раз демократ становился сенатором от штата Техас в 1988 году, а губернатором — в 1990 году. На последних выборах в Палату представителей республиканцы победили в 25 из техасских 38 округов. В 2020 году Дональд Трамп победил Джо Байдена с результатом 52,1% против 46,5%, что позволило ему получить 38 из 40 голосов коллегии выборщиков. Два голоса не достались Байдену, а ушли в "серую зону".

2. Техас — лакомый кусок на выборах

Штат делегирует 40 представителей в Коллегию выборщиков на президентских выборах (больше только в Калифорнии — 54). Также от него избирается 38 депутатов в Палату представителей.

3. Демократическая полоса

Большинство округов, в которых выигрывают демократы, идут строчкой вдоль мексиканской границы.

4. Демографический бум в Техасе

Население штата (30 млн человек) удвоилось за последние 40 лет. Весомым источником прироста населения является иммиграция. Именно на Техас пришлась треть (1,6 млн человек, из них около 0,5 млн — Техас) новых американцев, которые появились в 2023 году.

5. Пестрый состав населения

Почти 40% жителей Техаса имеют испанское происхождение. Многие общины вдоль юго-западной границы США являются почти полностью испаноязычными. Коренные американцы составляют менее 1% населения Техаса. В начале XXI века афроамериканское население составляло чуть менее одной восьмой (около 12%) от общего населения штата и сосредоточилось в центральных частях крупных городов, а более 40% афроамериканцев проживали в Далласе и Хьюстоне.

6. Колонизацию территории штата Техас начали испанцы

Первые европейцы ступили на территорию Техаса в 1528 году. Активно колонизироваться территория начала с XVIII века в основном усилиями испанцев. Говорят, что племя каддо приветствовало испанских поселенцев словами Тай-яс, что означает "друзья" — и звучит как "Техас".

С 1821 года (года провозглашения независимости) заселение региона своими гражданами стимулировала Мексика.

7. Почти десятилетие Техас существовал как независимое государство

В 1836 году, в разгар гражданской войны в Мексике, Техас объявил независимость. На референдуме о независимости население штата сразу высказалось за присоединение к США, однако последние... отказались принять мятежный регион.

Только через 9 лет в Вашингтоне все же передумали и присоединили Техас на правах отдельного штата. Он стал 28-м штатом и имел право разделиться еще на 4, однако техасцы так и не воспользовались этой возможностью. Важным условием присоединения было сохранение собственности на землю именно за штатом, а не за федеральным правительством.

8. Техас участвовал в образовании сепаратистской конфедерации

Уже в 1861 году Техас присоединился к так называемой Конфедерации штатов Америки, которая выступала за сохранение рабства, и вышел из состава США. Снова вернулся после поражения Конфедерации в гражданской войне 1865 года.

9. Конституция штата была принята еще в 1876 году

Техас имеет двухпалатный законодательный орган, состоящий из 31 сенатора, избираемого на четыре года, и 150 представителей, избираемых на двухлетний срок. Губернатор, избранный на четыре года, может инициировать законы, созывать специальные законодательные сессии, налагать вето на законопроекты и назначать советы и комиссии. Нет конституционных ограничений на то, сколько сроков может занимать губернатор, но власть губернатора штата Техас ограничена тем, что многие должностные лица и исполнительные советы избираются, а не назначаются.

10. Право защищать свою границу

Губернатор штата Грег Эббот интерпретировал напор иммигрантов как вторжение со стороны другого государства и ссылается на конституционные принципы, которые позволяют штату защищаться. Именно защита от набегов со стороны Мексики была основной причиной объединения Техаса с США в далеком 1845 году. Поэтому сейчас губернатор штата обвинил федеральное правительство в невыполнении своих прямых обязанностей.

Сейчас происходит несколько судебных процессов, в которых каждая сторона ссылается на разные законодательные акты. С одной стороны, защитой границы должно заниматься федеральное правительство, с другой — штат Техас имеет право принимать дополнительные меры, если федеральные власти не справляются.

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Жара и жажда. Как делят воду Мексика и США

Сейчас очевидно, что вопрос иммиграции вышел из чисто юридической плоскости. Это острый политический вопрос, который влияет на результаты ноябрьских выборов президента США. Республиканцы нашли слабое звено демократов и не упустят шансов нанести им болезненный удар накануне судьбоносных для обеих партий выборов. Здесь битва идет не на жизнь, а на смерть и для республиканцев, и для демократов — и в таком противостоянии трудно найти место для компромисса.