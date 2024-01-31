Суд США запретил компании Tesla оплатить Маску компенсацию в $56 млрд: в чем причина, — ВВС

По словам Маска, он не может развивать Tesla как лидера в области искусственного интеллекта и робототехники, не имея 25% голосов. Если этого не произойдет, он пообещал создавать продукты за пределами Tesla.

Related video

Судья в американском штате Делавэр аннулировал решение о выплате Илону Маску 55,8 миллиарда долларов, которую присудила ему в 2018 году компания-производитель электромобилей Tesla. Об этом сообщает BBC News.

Иск был подан одним из акционеров компании — Ричардом Торнетто, который утверждал, что это была неоправданная переплата. Менеджеры Tesla заявили, что соглашение было заключено для того, чтобы Маск "продолжал уделять свое внимание компании".

По информации ВВС, судья Кэтлин Маккормик также назвала компенсацию "непостижимой суммой", которая не была справедливой по отношению к другим акционерам. Она заявила, что процесс, который привел к согласованию такой суммы, был "глубоко ошибочным", и постановила, что контракт должен быть аннулирован.

Вместе с тем адвокаты Маска не смогли доказать, что решение акционеров было полностью обоснованным, а само вознаграждение — согласовано директорами Tesla, которые были "увлечены риторикой" вокруг "суперзвезды" Маска. Более того, как было сказано в суде, Маск имел "обширные связи" с должностными лицами Tesla, которым было поручено вести переговоры о выплате вознаграждения. Судья привела в пример его 15-летние отношения с председателем комитета по вознаграждениям Айрой Эренпрейсом. Также деловые отношения связывали Маска с другим членом компенсационного комитета Антонио Грасиа, которые продолжались более 20 лет.

После оглашения решения Грег Варалло, адвокат Торнетто, заявил, что это "хороший день для хороших парней".

Решение судьи может быть обжаловано в Верховном суде штата Делавэр.

Важно

Снесут конкурентов: Илон Маск считает китайские электромобили угрозой автопрому

Реакция Маска

В свою очередь, Маск прокомментировал решение суда советом другим бизнесменам, написанном в соцсети Х — "никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавер".

Затем бизнесмен опубликовал опрос, в котором спрашивал подписчиков, должна ли Tesla сменить штат регистрации на Техас, где находится ее физическая штаб-квартира.

Кроме того, Маск заявил, что его беспокоят инвестиции Tesla в технологии искусственного интеллекта. По его словам, нынешняя структура акционеров делает Tesla уязвимой для "поглощения сомнительными интересами", и он хочет получить больший контроль над направлением развития компании.

"Мне неудобно развивать Tesla как лидера в области искусственного интеллекта и робототехники, не имея 25% голосов. Если этого не произойдет, я предпочту создавать продукты за пределами Tesla", — написал он в социальной сети.

Вознаграждение Маска — подробности

Решение о выплате вознаграждения, принятое еще в 2018 году, стало наиболее крупным в истории американских компаний. Именно эта сумма помогла Маску стать самым богатым человеком в мире — по оценкам Bloomberg и Forbes, в ноябре 2023 года его состояние составило от 198 миллиардов долларов до 220 миллиардов долларов.

Соглашение по пакету компании Tesla привязывает вознаграждение Маска к целевым показателям эффективности, таким как цена акций компании и рентабельность. Поэтому как только рыночная капитализация компании достигла бы уровня 50 миллиардов долларов, Маск должен был получить оговоренную сумму. В 2023 году Tesla добралась до целевого уровня доходов.

Однако акционер Ричард Торнетто подал судебный иск, требуя отменить вознаграждение, утверждая, что магнату переплатили.

По данным исследовательской компании Equilar, размер пакета, по поводу которого состоялся суд, в шесть раз превышал зарплату 200 крупнейших американских руководителей, вместе взятых в 2021 году. Брайан Куинн, профессор юридического факультета Бостонского колледжа, сказал BBC, что "трудно оправдать подобную сделку", учитывая влияние Маска на совет директоров.

"Он относится к Tesla как к своей собственности, но даже если он называет себя "технокоролем Tesla", он не является мажоритарным владельцем", — добавил профессор.

Акции Tesla снизились примерно на 2,5% в ходе расширенных торгов в Нью-Йорке. За 2023 год они потеряли более 20% своей стоимости.

Важно

Раскрыты подробности самого дешевого электромобиля Tesla за $25 000 (фото)

Как известно, в четвертом квартале 2023 года китайская корпорация BYD Auto уже обошла Tesla и стала крупнейшим производителем электромобилей в мире.