Суд США заборонив компанії Tesla сплатити Маску компенсацію в $56 млрд: у чому причина, — ВВС

За словами Маска, він не може розвивати Tesla як лідера в галузі штучного інтелекту і робототехніки, не маючи 25% голосів. Якщо цього не станеться, він пообіцяв створювати продукти за межами Tesla.

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Суддя в американському штаті Делавер анулював рішення про виплату Ілону Маску 55,8 мільярда доларів, яку присудила йому у 2018 році компанія-виробник електромобілів Tesla. Про це повідомляє BBC News.

Позов був поданий одним з акціонерів компанії — Річардом Торнетто, який стверджував, що це була невиправдана переплата. Менеджери Tesla заявили, що угоду було укладено для того, щоб Маск "продовжував приділяти свою увагу компанії".

За інформацією ВВС, суддя Кетлін Маккормік також назвала компенсацію "незбагненною сумою", яка не була справедливою щодо інших акціонерів. Вона заявила, що процес, який призвів до узгодження такої суми, був "глибоко помилковим", і постановила, що контракт має бути анульований.

Водночас адвокати Маска не змогли довести, що рішення акціонерів було повністю обґрунтованим, а сама винагорода — погоджена директорами Tesla, які були "захоплені риторикою" навколо "суперзірки" Маска. Ба більше, як було сказано в суді, Маск мав "великі зв'язки" з посадовими особами Tesla, яким було доручено вести переговори про виплату винагороди. Суддя навела як приклад його 15-річні стосунки з головою комітету з винагород Айрою Еренпрейсом. Також ділові відносини пов'язували Маска з іншим членом компенсаційного комітету Антоніо Грасіа, які тривали понад 20 років.

Після оголошення рішення Грег Варалло, адвокат Торнетти, заявив, що це "гарний день для гарних хлопців".

Рішення судді може бути оскаржене у Верховному суді штату Делавер.

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Реакція Маска

Своєю чергою, Ілон Маск прокоментував рішення суду порадою іншим бізнесменам, написаною в соцмережі Х — "ніколи не реєструйте свою компанію в штаті Делавер".

Потім бізнесмен опублікував опитування, в якому запитував підписників, чи повинна Tesla змінити штат реєстрації на Техас, де розташована її фізична штаб-квартира.

Крім того, Маск заявив, що його турбують інвестиції Tesla в технології штучного інтелекту. За його словами, нинішня структура акціонерів робить Tesla вразливою для "поглинання сумнівними інтересами", і він хоче отримати більший контроль над напрямом розвитку компанії.

"Мені незручно розвивати Tesla як лідера в галузі штучного інтелекту і робототехніки, не маючи 25% голосів. Якщо цього не станеться, я вважатиму за краще створювати продукти за межами Tesla", — написав він у соціальній мережі.

Винагорода Маска — подробиці

Рішення про виплату винагороди, ухвалене ще 2018 року, стало найбільшим в історії американських компаній. Саме ця сума допомогла Маску стати найбагатшою людиною у світі — за оцінками Bloomberg і Forbes, у листопаді 2023 року його статки становили від 198 мільярдів доларів до 220 мільярдів доларів.

Угода щодо пакета компанії Tesla прив'язує винагороду Маска до цільових показників ефективності, таких як ціна акцій компанії та рентабельність. Тож щойно ринкова капіталізація компанії досягла б рівня 50 мільярдів доларів, Маск мав отримати обумовлену суму. У 2023 році Tesla дісталася до цільового рівня доходів.

Однак акціонер Річард Торнетто подав судовий позов, вимагаючи скасувати винагороду, стверджуючи, що магнату переплатили.

За даними дослідницької компанії Equilar, розмір пакета, щодо якого відбувся суд, ушестеро перевищував зарплату 200 найбільших американських керівників, разом узятих у 2021 році. Браян Квінн, професор юридичного факультету Бостонського коледжу, сказав BBC, що "важко виправдати подібну угоду", враховуючи вплив Маска на раду директорів.

"Він ставиться до Tesla як до своєї власності, але навіть якщо він називає себе "технокоролем Tesla", він не є мажоритарним власником", — додав професор.

Акції Tesla впали приблизно на 2,5% під час розширених торгів у Нью-Йорку. За 2023 рік вони втратили понад 20% своєї вартості.

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Як відомо, у четвертому кварталі 2023 року китайська корпорація BYD Auto вже обійшла Tesla і стала найбільшим виробником електромобілів у світі.