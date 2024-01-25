Знесуть конкурентів: Ілон Маск вважає китайські електромобілі загрозою автопрому

На думку Маска, китайські електромобілі є найбільш конкурентоспроможними. Вони можуть бути успішними на світовому авторинку.

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Ілон Маск зізнався, що побоюється конкуренції з боку китайських виробників електромобілів. СЕО Tesla підтримує збереження мит та інших торгових бар'єрів для дешевих електрокарів з Піднебесної. Про це він заявив під час виступу в Сан-Франциско, повідомляє агентство Reuters.

За словами Ілона Маска, саме автовиробники з Китаю створюють найконкурентоспроможніші електрокари, які можуть бути успішними і за межами своєї батьківщини. Він вважає, що якби не торгові бар'єри, то китайські компанії "знесли б" західних конкурентів.

Електромобілі BYD вже стали популярнішими, ніж Tesla Фото: BYD Auto

Крім того, Маск зазначив, що поки не бачить можливості співпраці Tesla з компаніями з Піднебесної, але готовий допустити китайські електромобілі до мережі зарядних станцій Supercharger.

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Побоювання Ілона Маска не безпідставні. Як відомо, у четвертому кварталі 2023 року китайська корпорація BYD Auto вже обійшла Tesla і стала найбільшим виробником електромобілів у світі.

Раніше стало відомо, що для конкуренції з доступними китайськими моделями в Tesla розробляють недорогий електрокар за $25 000. Кросовер із робочою назвою Redwood має з'явитися у 2025 році.

Також Фокус повідомляв, що попит на електромобілі з Китаю різко зріс і в Україні.